更多編輯台推薦新聞：
我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂
生活

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出
文化

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出

Netflix擬推低價廣告訂閱 恐加速有線電視剪線潮
產經

Netflix擬推低價廣告訂閱 恐加速有線電視剪線潮

防疫整理包》3+4居家隔離26日起實施 快篩實名制5月初上路

防疫整理包》3+4居家隔離26日起實施 快篩實名制5月初上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
2022九合一選舉
新聞專題
2022九合一選舉2/137

藍營桃園市長提名 林為洲點名魯明哲應承擔

2022/4/26 13:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北26日電）國民黨桃園市長提名爭議未解，國民黨立委林為洲今天表示，國民黨立委魯明哲民調最高，出馬參選最沒爭議，他鼓勵魯明哲「該承擔就要承擔」。外傳國民黨將徵召前民國黨主席徐欣瑩選新竹市長，林為洲認為，有人在測風向。

國民黨桃園市長提名陷泥淖，有意參選的台北市議員羅智強近日更與國民黨主席朱立倫隔空較勁。

日前宣布參選竹北市長的林為洲今天接受中廣新聞網「千秋萬事」節目專訪時表示，目前幾份民調中，表現最好的都是魯明哲，徵召魯明哲出馬參選最沒有爭議。

林為洲也鼓勵魯明哲，該承擔就要承擔。「民調最高的人出來承擔，大家會覺得蠻恰當，結果你卻不出來承擔，這個要打屁股。」

新竹市長提名部分，傳出黨中央擬徵召曾獲全國立委最高票的前民國黨主席徐欣瑩。

林為洲表示，應該是有人在測風向，因為黨中央不敢證實，朱立倫也不敢說就是要推徐欣瑩，但也不否認，這就變成在曖昧，這對國民黨在新竹市的選情沒有加分。

林為洲指出，雖然徐欣瑩在新竹縣滿強的，但跨去竹市選也算外來的，而新竹市藍營自己內部已經辦過民調，就是支持民調勝出的市議員林耕仁，若徵召徐欣瑩是否又會讓在地不滿？這都徒增困擾，應該回歸制度面。（編輯：謝佳珍）1110426

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀