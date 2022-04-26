藍營桃園市長提名 林為洲點名魯明哲應承擔

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（中央社記者王承中台北26日電）國民黨桃園市長提名爭議未解，國民黨立委林為洲今天表示，國民黨立委魯明哲民調最高，出馬參選最沒爭議，他鼓勵魯明哲「該承擔就要承擔」。外傳國民黨將徵召前民國黨主席徐欣瑩選新竹市長，林為洲認為，有人在測風向。

國民黨桃園市長提名陷泥淖，有意參選的台北市議員羅智強近日更與國民黨主席朱立倫隔空較勁。

日前宣布參選竹北市長的林為洲今天接受中廣新聞網「千秋萬事」節目專訪時表示，目前幾份民調中，表現最好的都是魯明哲，徵召魯明哲出馬參選最沒有爭議。

林為洲也鼓勵魯明哲，該承擔就要承擔。「民調最高的人出來承擔，大家會覺得蠻恰當，結果你卻不出來承擔，這個要打屁股。」

新竹市長提名部分，傳出黨中央擬徵召曾獲全國立委最高票的前民國黨主席徐欣瑩。

林為洲表示，應該是有人在測風向，因為黨中央不敢證實，朱立倫也不敢說就是要推徐欣瑩，但也不否認，這就變成在曖昧，這對國民黨在新竹市的選情沒有加分。

林為洲指出，雖然徐欣瑩在新竹縣滿強的，但跨去竹市選也算外來的，而新竹市藍營自己內部已經辦過民調，就是支持民調勝出的市議員林耕仁，若徵召徐欣瑩是否又會讓在地不滿？這都徒增困擾，應該回歸制度面。（編輯：謝佳珍）1110426