與朱立倫隔空交火 羅智強致歉：反應過度

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（中央社記者劉建邦台北28日電）宣布參選桃園市長的台北市議員羅智強日前與國民黨主席朱立倫隔空交火。羅智強今天接受專訪說，當時看見新聞而情緒化，又因身體不適等狀況反應過度，向朱立倫道歉。

朱立倫24日受訪時談到桃園市長提名，以原本有意爭取金門縣長提名的國民黨立委陳玉珍為例，稱陳玉珍被勸退後轉為支持現任金門縣長楊鎮浯爭取連任，希望羅智強能與陳玉珍一樣大器，被解讀在對羅智強曉以大義；羅智強透過臉書（Facebook）表示，朱立倫拿刀插入他心臟，還擺出優雅模樣要他別把矛頭對準國民黨，這樣公道嗎。

羅智強今天在網路節目表示，他先道歉，當天身體很不舒服，煎熬多天，看到新聞，有些情緒化且抗壓管理出問題，且跟朱立倫、秘書長黃健庭都是好朋友、交情也很深。

羅智強說，跟好朋友出現紛爭，亂了方寸，過程表現不對，主要是因情緒低落加身體不舒服，但當時無法接受這樣說法，不過事後覺得很大器，不會有參選人民調第一也不被提名，且要支持其他提名人選。

羅智強表示，他只求參加卻被認為不夠大器，感到情何以堪，所以當天反應過度，不該對朱立倫用語那麼重，跟朱立倫、黃健庭道歉，希望最後是快樂結局。

羅智強接受網路節目「今天誰來沛」專訪，主持人鍾沛君問及桃園市長初選過程，今天釋出部分受訪內容。（編輯：李亨山）1110428