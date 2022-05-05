確診自主回報疫調系統問題 蘇貞昌請唐鳳督導運作

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（中央社記者賴于榛台北5日電）行政院長蘇貞昌今天表示，地方政府反映確診個案自主回報疫調系統的問題，將請行政院政務委員唐鳳督導，希望能在短期內讓平台運作更順利。

本土確診病例持續上升，衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」。行政院發言人羅秉成主持院會後記者會轉述，蘇貞昌聽取報告後指出，現階段重點是確保醫療量能、維持緊急醫療體系順暢運作、以及減輕高風險地區地方政府的行政負擔。

確診個案自主回報疫調系統已於1日啟動，蘇貞昌說，隔離通知書開立數位化，盼能大量減輕地方政府開立確診或隔離通知作業上的行政負擔，至於地方政府反映系統功能上的問題，已請唐鳳督導，在最短時間內讓平台運作順利，並請指揮中心多加宣導。

近日也衍生許多學生在校隔離等情況，蘇貞昌表示，確診學生應以返家居家照護為主，若無法返家，學校應提供檢疫宿舍，另請交通部協調學校附近旅館提供房間，安置住宿受影響的健康學生；如果確診學生數量突然增加，可向指揮中心申請安置到集中檢疫所，相關增加的經費請教育部全力補助。

快篩劑價格近來也成熱門話題，蘇貞昌表示，指揮中心緊急徵用進口快篩試劑，每天可提供200萬劑到5000個據點，以每劑新台幣100元的價格販售，以同品牌快篩試劑來說，已經是最便宜的價格。

他指出，中央會依照各縣市確診與居隔人數比例，提供地方政府免費快篩，最近一週已經提供210萬劑；學校停課後復課的快篩劑由教育部統一調度，也已經提供70萬劑，政府會持續協調台灣廠商增加產能、進口商加速增加進口量，以因應國內需求。

疫苗部分，蘇貞昌表示，兒童專用的輝瑞BNT檢測疫苗已抵達台灣，請衛福部加速進行實驗和把關測試，若一切順利就會有BNT兒童專用疫苗進口，提供家長多一種選擇。

根據衛福部報告推估，11日單日確診案例範圍落在5萬4124例至10萬2743例之間，最高機率則為7萬5244例；國內病例及中重症個案持續增加，預估5月中下旬將達高峰。

因應本土病例數快速增加，衛福部說，現階段執行重點包含，推動6歲至11歲學童接種作業，加速建構兒童保護力，以及完善自主回報系統及相關配套，並擴增社區採檢點及防疫門診，及早確診分流及用藥，減少重症，保全醫療量能。

根據衛福部統計，5月1日啟動自主回報系統以來，確診者自主回報通知數6萬2651人，回報數3萬735人；台灣社交距離APP總下載次數958萬1590次，較上週增加136萬2260次。

目前疫情高風險縣市為10個，包含台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、台中市、台南市、高雄市、宜蘭縣與花蓮縣。（編輯：郭無患）1110505