賴清德推防疫APP 告訴vuvu「沒消息就是好消息」

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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）副總統賴清德今天到屏東來義鄉，關切部落鄉親vuvu施打疫苗進度，教導長輩下載「台灣社交距離APP」，就能掌握何時曾與確診者接觸，他告訴大家「若APP沒消息就是好消息」。

賴副總統結束在屏東市「編織福氣的稻草人」發布記者會後，立即轉往車城福安宮參拜、屏東新來義部落文化健康站關心部落長者施打疫苗情形，最後抵東港東隆宮參拜。

賴副總統中午由屏東縣長潘孟安、立委周春米陪同到車城鄉福安宮，參加建醮360週年活動。他致詞時感謝屏東縣政府和廟方在2016年美濃地震重創台南時的援助，他表示，地震發生後第一時間就接到潘孟安電話，提及警義消隨時可以出發台南協助救災，讓他非常感動。

隨後轉往屏東新來義部落文化健康站關心部落長者施打疫苗情形，也親身分享防疫資訊，賴副總統說，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）衝擊，來義部落民眾的配合與合作把衝擊降到最低，希望未來2、3個月，要繼續配合戴口罩、保持社交距離、勤洗手、打疫苗等措施。

賴副總統現場詢問鄉親施打疫苗進度，看著在場民眾幾乎都打滿3劑疫苗達標，讓他都忍不住為大家鼓掌。並贈送裝有許多與防疫有關的基本用品，包含口罩、酒精濕紙巾及酒精筆給長者。

此外，更親自教導鄉親下載「台灣社交距離APP」，賴副總統說，透過APP就能掌握何時曾與確診者接觸，如果都沒有接到訊息，表示沒有接觸過，也就是說「沒有消息就是好消息」。

潘孟安則表示，鼓勵滿65歲以上的vuvu盡快去打疫苗，不管是第幾劑，縣府都會送500元的禮券，希望大家在積極防疫的前提下，讓生活可以恢復日常。（編輯：孫承武）1110506

副總統賴清德（前）6日到屏東新來義部落文化健康站，現場詢問鄉親施打疫苗進度，看著在場民眾舉手回應幾乎都打滿3劑疫苗，他也為積極防疫的民眾鼓掌。中央社記者李卉婷攝 111年5月6日