日相關注台海穩定 蔡總統：台日共同捍衛和平

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

總統蔡英文（左上）6日以視訊方式接見日本自民黨青年局長小倉將信眾議員訪團表示，正在英國訪問的日本首相岸田文雄提到，持續關注台海和平穩定，在印太地區，尤其是東亞，以武力改變現狀絕對不被容許。對此，「我們表示歡迎」。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 111年5月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北7日電）總統蔡英文昨天視訊日本自民黨青年局訪團，對日本首相岸田文雄關注台海和平穩定談話，表達歡迎。她表示，台日在戰略和地緣政治都具有關鍵重要性，區域安全必須以整體的視野來考量，相信台日會繼續共同捍衛印太區域和平。

日本自民黨青年局訪台團成員有一人確診，部分成員暫停後續活動、未能赴總統府晉見蔡總統，蔡總統昨天下午以視訊方式接見「日本自民黨青年局長小倉將信眾議員訪團」，她表示，因為訪團出現確診狀況，沒有機會在總統府和所有團員見面，但很高興透過視訊會談及表達關心，希望眾議員西野太亮早日康復。

總統提到，團員們日前到前總統李登輝墓前悼念，日本台灣交流協會也表示，「台日友誼長存，莊嚴中吹起了5月的溫柔千風」。李登輝對民主自由堅定的追求，也是台日共同捍衛的重要信念。

她表示，訪團計劃參觀岸田文雄曾祖父在基隆所開設的「岸田吳服店」舊址，這是很有意義的尋訪，也見證台日之間從過去到現在，在很多層面上都建立了強韌的友誼。

總統並再次感謝日本在疫情期間捐贈台灣超過420萬劑的「友情疫苗」，並多次公開支持台灣的國際參與。

總統談到，為了更接軌國際經濟社會，台灣已經正式申請加入CPTPP。為了能夠符合CPTPP的要求，完成了很多項的修法，來展現決心，同時也開放了福島周邊食品的進口管制。台灣將持續完善法規及市場措施，請大家繼續支持台灣的國際參與。

針對俄羅斯對烏克蘭的入侵，蔡總統說，更凸顯了民主國家應該堅定結盟，對抗威權主義的重要性。她今年3月與日本前首相安倍晉三視訊對談，安倍再一次提到，「台灣有事等同日本有事，以及日美同盟有事」。昨天，日華議員懇談會會長古屋圭司給她的信件裡，也再次提到這次會談，並重申對台灣的支持，令人非常感動。

總統提到，正在英國訪問的岸田文雄表達，日本持續關注台海和平穩定，在印太地區，尤其是東亞，以武力改變現狀絕對不被容許。對此，台灣表示歡迎。

總統強調，台灣和日本在戰略和地緣政治方面，都具有關鍵的重要性，整個區域的安全，也必須以整體的視野來考量。她相信，台灣和日本會繼續共同全力來捍衛印太區域的和平。

她表示，台灣會繼續深化和日本在各方面的交流合作，從政府到民間，台灣和日本人民都會繼續彼此支持，相互協助，度過未來每一個挑戰。（編輯：黃瑞弘）1110507