聲援烏克蘭 歐洲節活動設攤義賣捐贈所得

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（中央社記者游凱翔台北7日電）「歐洲節」今天在台北市華山大草原舉行兩天，主辦單位歐洲經貿辦事處設置遊園攤位。烏克蘭遭俄羅斯入侵以來，造成數百萬居民流離失所的人道災難，會場特別安排「聲援烏克蘭」攤位，義賣所得全數捐贈聯合國危機救濟基金。

「歐洲節」（Europe Festival）上午開幕，外交部長吳釗燮、歐洲經貿辦事處長高哲夫、立法院長游錫堃及多國駐台使節代表共襄盛舉，他們手持烏克蘭國旗與歐盟旗幟合影，象徵力挺烏克蘭。

瑞典、荷蘭、德國、捷克、比利時、法國、匈牙利、盧森堡、丹麥等國均在場設置攤位，販售異國料理及啤酒等飲料，即便本土疫情升溫，不少民眾仍攜家帶眷到場參與這項盛會，相當熱鬧。

高哲夫致詞表示，今天是他在台灣慶祝的第三個歐洲節活動，很高興台灣能加入國際的腳步，逐步開放與病毒共存的生活，並在適當防疫措施下在這裡同樂，期待台灣向世界開放的那一天，因為歐洲的朋友已迫不及待想拜訪台灣。

高哲夫也提到，歐盟是誕生於二次大戰灰燼中的和平產物，今天是比以往任何時刻更需要去重視歐盟的價值，包括平等、自由、尊嚴、團結等，這不會是口號或空泛的話語，因為烏克蘭戰爭導致數百萬人被迫離開家園，這是人類史上的災難，歐盟團結在一起，將竭盡全力幫助受害者。

高哲夫特別感謝台灣與歐洲站在一起，以及為烏克蘭所做的一切，這也是為什麼今年歐洲節活動現場特別設立「支援烏克蘭」慈善募款攤位的原因。

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吳釗燮致詞提到，雖然疫情的影響還在，但過去一年台灣與歐盟、歐洲各國的友情，跨越疫情的障礙來到最高點，歐洲也組團訪問台灣，展現對台灣的支持，因此他感謝歐洲國家重視台海穩定，台灣也會在既有基礎上，強化與歐洲的合作。

游錫堃在「聲援烏克蘭」攤位前受訪指出，台灣人民與政府都相當支持烏克蘭，全力給予物資援助，大家也從歐洲各國的團結看見民主的力量，烏克蘭已抵禦俄羅斯入侵73天，他相當敬佩烏克蘭英勇奮戰、保衛國土的精神，希望烏克蘭最終能取得勝利。（編輯：郭無患）1110507

「2022歐洲節」7日在台北華山文創園區登場，歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）（中）、立法院長游錫堃（前右4）與外交部長吳釗燮（前右3）等人出席，眾人心繫烏克蘭共同持烏克蘭國旗及歐盟旗幟合影，為活動揭開序幕。中央社記者鄭清元攝 111年5月7日

「2022歐洲節」活動7日在台北華山文創園區登場，立法院長游錫堃出席，向眾人拱手致意。中央社記者鄭清元攝 111年5月7日

「2022歐洲節」7日在台北華山文創園區中央藝文草地舉行，外交部長吳釗燮（圖）致詞表示，感謝歐洲國家對台海和平穩定的重視，台灣也會在既有基礎上，強化與歐洲國家的合作。中央社記者鄭清元攝 111年5月7日