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國防部：退役軍人退休俸、遺屬年金等 7月調高2%

2022/5/8 15:19（5/8 15:48 更新）
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國防部官網公告指出，退役軍人的退休俸將自7月1日起調高2%。（中央社檔案照片）
國防部官網公告指出，退役軍人的退休俸將自7月1日起調高2%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃雅詩台北8日電）國防部官網公告指出，退役軍人的退休俸、贍養金、生活補助費或遺屬年金，將自7月1日起調高2%。

依據國防部舉例試算，服役23年6個月退役的退伍軍人，每月可增領新台幣961元，月退俸合計可領取5萬6218元。

國防部6日在官網公告「退伍袍澤或遺族定期退除給與給付金額調整說明」，宣布自7月1日起，民國111年6月30日（含當日）前退伍生效的袍澤或遺族，退休俸、贍養金、生活補助費或遺屬年金將調高2%。

國防部表示，以退休俸為例，計算方式是以「原審定書分年調整（降）欄111年7月以後之合計金額」扣除「不調整項目金額如：主食代金、月補償金等」乘以2%，即等於「每月增領金額」。

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國防部舉例，106年5月30日退伍者，獲核定服役年資為23年6個月，在111年7月起，原領每月退除給與合計為5萬5257元，其中包含主食代金930元、月補償金6306元，完成增額計算後，每月可增領961元，合計可領取5萬6218元。

至於領取贍養金、生活補助費、遺屬年金者增領金額計算方式，則是以「贍養金、生活補助費、遺屬年金即原退休俸半數或半俸」乘以2%，即等於每月增領金額。（編輯：蘇志宗）1110508

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