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政院修法 服役逾10年官兵遺族比照榮眷照顧

2022/5/5 15:41（5/5 16:03 更新）
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行政院會5日通過「兵役法」第44條修正草案，官兵服役10年以上若不幸亡故，遺族得比照國軍退除役官兵遺眷。（中央社檔案照片）
行政院會5日通過「兵役法」第44條修正草案，官兵服役10年以上若不幸亡故，遺族得比照國軍退除役官兵遺眷。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北5日電）行政院會今天通過「兵役法」第44條修正草案，未來官兵服役10年以上若不幸亡故，遺族得比照國軍退除役官兵遺眷，由退輔會依相關法令照顧；草案將送立法院審議。

行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會時轉述，行政院長蘇貞昌認為修法有助完備國家對官兵眷屬的照顧，草案送請立法院審議後，請國防部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

國防部出席行政院會後記者會時指出，提案修法是考量服現役10年以上官兵對國家貢獻等同，其遺族權利不因官兵是否於退伍後死亡而有所區別，均應該由政府以國軍退除役官兵遺眷照顧。

為使服現役10年以上死亡官兵的遺族，得比照國軍退除役官兵遺眷由政府依相關法令照顧，草案在現行條文第1項第4款後段，有關得比照國軍退除役官兵遺眷對象部分，增列服現役10年以上死亡者的遺族規定。

另外，國防部考量已服現役10年以上死亡官兵的貢獻不因修法前後有所區別，因此草案增訂，此法修正施行前已死亡者的遺族也適用。

不過，草案也有但書，增訂若官兵服現役10年以上亡故者，是因酒後駕駛動力交通工具、施用毒品、犯罪自殺，或從事其他違法行為致死者，不適用上述修法內容。（編輯：蘇志宗）1110505

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