國軍近3年逾8000人申退 監委促國防部檢討制度

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（中央社記者陳俊華台北29日電）監委賴振昌今天指出，據國防部統計，近3年申請退場機制共8109人，其中士兵就有7316人、占約9成，要求國防部詳究原由、妥適協助士官兵任職及退伍並檢討相關制度，確保戰力穩定維持。

監察委員賴振昌、葉大華今天舉行記者會指出，監察院外交及國防委員會17日針對國防部陸軍第八軍團203旅班長柳姓下士自傷案，通過兩人所提調查報告。

調查報告中，統計國軍近3年「申請退場機制」人數，包括軍官282人、士官511人、士兵7316人，合計共8109人，其中士兵占申請退場的士官兵約9成。

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另外，國防部統計，2011年至2021年自傷人數共223人，其中二兵、一兵、上兵共103人、占全體自傷人數的比率達46.1%，上士、中士與下士的士官階級共63人、達28.3%，士官兵占所有案件約7成5。

賴振昌說，這是募兵制度推動以來的重要警訊，國防部雖訂有國軍退場機制，但是否確實瞭解軍官、士官及士兵服役情形，尊重人員服役意願、明確宣導並落實國軍退場機制，妥適協助士官兵任職及退伍，國防部應儘速檢討相關制度，以確保國防戰力的穩定。（編輯：林興盟）1110329