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台南憲兵酒後踹女童 憲指部：調職檢討重懲汰除

2022/6/26 21:08（6/26 21:18 更新）
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（中央社記者黃雅詩台北26日電）媒體報導一名現役軍人今天在台南市酒後無故踹毆一位女童與其母親，國防部憲兵指揮部晚間表示，肇事者是台南憲兵隊安姓下士，憲指部依「刑懲併行」原則，今天即刻將安姓下士調離現職，並檢討重懲汰除。

憲兵指揮部發布新聞稿指出，憲兵指揮部所屬台南憲兵隊安姓下士，26日休假期間肇生酒後行為不檢事件，憲指部依「刑懲併行」原則，案發當日即刻將安員調離現職，並檢討重懲汰除。

憲兵指揮部表示，對於所屬同仁發生酒後行為不檢行為，憲指部深表遺憾，將秉持「毋枉毋縱」原則依法辦理，並持續要求內部管理及軍法紀教育，以嚴肅部隊紀律，確實維護軍譽。

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蘋果日報報導，一名現役軍人安姓男子今天上午爛醉斷片，徒步經過台南市南區一處路口，見騎腳踏車的陳姓女童在路口停等紅燈，竟莫名其妙用腳踢女童頭部，女童驚嚇大叫，路人見狀制止，女童趁機跑回家求救，陳母保護孩子也慘遭痛毆。

報導指出，安姓男子最後被眾人圍住報警處理，警方抵達將安男帶回警局偵辦，訊後依傷害罪、兒童及少年福利與權益保障法移送台南地檢偵辦。（編輯：林克倫）1110626

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