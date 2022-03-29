陳奕入祀南投忠烈祠 父母不捨撫靈位盼庇佑台灣

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空軍少校飛官陳奕英靈29日入祀南投縣忠烈祠，場面隆重哀思，陳奕父母（圖）不捨地撫摸靈位，盼兒子勿掛念家人，只要庇佑台灣及故鄉平安。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年3月29日

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（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）空軍少校飛官陳奕英靈今天入祀南投縣忠烈祠，陳奕家屬、縣府、軍方官員及同袍與祭，場面隆重哀思，陳奕父母不捨地撫摸靈位，盼兒子勿掛念家人，只要庇佑台灣及故鄉平安。

出身南投縣的空軍飛官陳奕訓練殉職，犧牲奉獻精神為國軍典範，南投縣政府今天上午辦理忠烈祠入祀及春季典禮，併辦經內政部核准空軍少校陳奕因公殉職入祀南投縣忠烈祠儀式，南投縣長林明溱率縣府局處主管出席，陳奕父母更是不捨地輕撫靈位，場面隆重哀思。

陳奕父母在典禮圓滿後，與親屬向陳奕英靈上香，並輕聲說希望不要掛念家人，只要英靈庇佑台灣及故鄉南投平安，陳奕母親表示，兒子入祀南投縣忠烈祠，離家近，想念的時候就能來探望；陳奕的長官則說，欣慰陳奕英靈入祀圓滿完成，他要告訴陳奕「任務結束」，捍衛台海保家衛國工作，會由空軍弟兄袍澤接手落實。

林明溱說，陳奕少校為南投縣名間鄉人，民國83年10月29日出生，從小在父母教導下努力向學，品性良好，高中畢業後，懷著對空軍捍衛領空的憧憬，報考空軍軍官學校投身飛行志業，106年7月畢業於空軍官校正期班，軍旅期間任職作戰隊飛行官等職務，表現優秀。

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南投縣政府民政處轉發國防部資料表示，陳奕今年1月11日駕駛F-16V戰鬥機（6650號機）執行空對面炸射戰術任務，模擬海上敵軍炸射目標及同時擔承西南防空警戒任務，防範敵軍繞台進犯，捍衛國家領空，戮力執行任務遇突發危難，戰機於嘉義外海墜落，因公殉職。

民政處表示，陳奕少校執行各項戰演訓任務克盡職責，保衛民眾、忠於職守，英勇行為展現中華民國空軍「筧橋精神」及「忠勇軍風」，獲國防部追頒「忠勇勳章」暨總統追晉空軍少校等殊榮，為國犧牲奉獻精神為國軍效法典範，符合冒險犯難、捨己為國性質，經內政部核准入祀南投縣忠烈祠，縣府依規定辦理入祀儀式以告慰英靈，使忠烈精神永昭垂範。（編輯：陳仁華）1110329