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美售台M109A6自走砲延宕 國防部證實肩射刺針也有遲交風險

2022/5/3 13:04（5/3 13:55 更新）
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國防部3日證實，美售台「人攜式刺針飛彈」也有延遲交運風險。圖為美軍發射FIM-92刺針防空飛彈。（圖取自維基百科，版權屬公有領域）
國防部3日證實，美售台「人攜式刺針飛彈」也有延遲交運風險。圖為美軍發射FIM-92刺針防空飛彈。（圖取自維基百科，版權屬公有領域）
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（中央社記者黃雅詩台北3日電）國防部昨天證實美方因「產線排擠」，已通知對台「M109A6自走砲」軍售交運期程須延至2026年之後，國防部今天再證實，「人攜式刺針飛彈」也有延遲交運風險，陸軍將配合全案採購作業，持續要求美方依約執行。

國防部今天舉行例行記者會，國防部軍事發言人孫立方少將、海軍司令部計畫處長許志中少將、軍醫局衛勤保健處長陳元皓上校、陸軍司令部計畫處副處長朱文武上校出席。

對於M1A2T戰車、F-16C/D（Block70）戰機等主戰裝備交付期是否也受到影響？國防部表示，陸軍為強化防衛作戰地面關鍵戰力，向美國採購M1A2T新式戰車，全案期程迄民國116年止，「目前均依計畫節點執行，進度正常」。

有關空軍向美國採購的F-16C/D（Block70）戰機，國防部表示，預定於民國115年前完成交機，空軍也將持續綿密對美聯繫及專案管理，以確保武器裝備可以如期、如質、如預算獲得。

至於M109A6自走砲獲得期程延後，國軍是否規劃升級現役的M109A2、M109A5自走砲車。國防部回應指出，陸軍兵力整建將持續強化聯戰指管機制，凡是能提供聯戰效能，增進地面防衛能力之新式武器裝備，均依程序納入武獲選項，將有限資源發揮最大效益。

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美方擬以海馬斯多管火箭系統作為M109A6自走砲的替代方案，但台灣已有類似的自主研發之雷霆2000多管火箭系統。國防部表示，有關M109A6自走砲與可能替代方案，尚由國防部與陸軍整體評估中，希望能發揮最大火力效能，維持戰力不墜。

國防部指出，未來採購的新型砲兵武器系統可與自製雷霆2000互相搭配，提供長、短程跨區火力增援與外、離島火力應援。凡可提升地面防衛整體戰力的各項武器、彈藥等裝備，都可列為武獲標的選項參考。（編輯：郭無患）1110503

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