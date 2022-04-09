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專題／台電擴大電線桿絕緣包覆 要讓小鳥松鼠跟在樹上一樣
首頁 / 政治

專家：台灣武器出口法案若過 美對台軍售加快且穩定

2022/4/9 17:14（4/9 21:12 更新）
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美國聯邦參議員霍利提出「台灣武器出口法案」，加快向台灣運交關鍵武器的程序。圖為美軍M109A6自走砲。（圖取自facebook.com/USarmy）
美國聯邦參議員霍利提出「台灣武器出口法案」，加快向台灣運交關鍵武器的程序。圖為美軍M109A6自走砲。（圖取自facebook.com/USarmy）
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（中央社記者黃雅詩台北9日電）美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）提出「台灣武器出口法案」，加快向台灣運交關鍵武器的程序。國防院專家蘇紫雲表示，若法案通過將讓台美軍售法制化，避免因美國執政者變動帶來的不確定性，象徵台美關係更上一層樓。

國家政策研究基金會副研究員揭仲接受中央社採訪時指出，法案若最後獲國會通過並經美國總統簽署，美國對台軍售的國會審查日期將從目前的30天縮短為15天，甚至在緊急狀態下，還可進一步讓武器運交台灣的行政流程，減少35天至55天。

揭仲表示，美國將軍售對象分為2類，第1類是「主要盟國」，包括所有北約成員國與以色列、南韓、日本、澳洲、紐西蘭等；軍售第1類國家時，發價書草案金額超過2500萬美元時才需送國會審查，且國會審查期限是15天。

他指出，第2類是包含台灣在內的一般國家，軍售主要武器發價書草案超過1400萬美元時就需通知國會，國會審查期限也增為30天。

揭仲說，霍利所提法案乍看只讓武器運交台灣的時間減少15天，但實務上，當軍售案達到送交國會門檻時，照慣例美國行政部門需在正式送交國會的20至40天前，先向國會相關委員會提交初步或非正式通知書；且美國行政部門在把對台軍售案送交國會時，還須留意此後的30天內，至少有一天需要在美國國會會期內。

揭仲解釋，法案若通過，將使美國行政部門在台海緊張情勢升高，以致有必要緊急對台交運單價較低彈藥，例如標槍飛彈或刺針飛彈時，只要將每筆軍售價款控制在2500萬美元範圍內，就能省下20至40天的非正式通知時間與15天的國會審查時間，讓整個流程減少35天至55天，且無須遷就美國國會會期而更有彈性。

揭仲指出，美國在透過軍售制度釋出主要武器系統與關鍵技術時，往往會優先給予第1類主要盟國，之後才考慮給第2類一般國家；若法案通過後，讓中華民國在美國軍售制度中的地位完全等同於第1類主要盟國，有助台灣更早取得先進的武器裝備與技術。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，法案將台灣列入北約、條約盟國所屬的A5組成員，將讓台美軍售法制化，未來美國不論誰執政，都可依法處理軍售問題，不會受到政治干擾，對台灣兵力整建效率大有幫助。

蘇紫雲說，目前台美軍售採逐案審查，通過時間比較不固定，若法制化後，美國對北約軍售平均審核時間30天，對條約盟國平均審核期45天，將使國軍比較容易應處，例如某些軍售案若沒過，可馬上更換。

蘇紫雲表示，美國前總統歐巴馬時期採一年一次包裹性軍售，至川普政府採逐案審查，若能軍售法制化象徵台美互信「再進一步」。（編輯：林克倫）1110409

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