建構不對稱戰力 學者：台灣須持續採購防空反艦飛彈

（中央社記者游凱翔台北11日電）美國官員籲台灣以烏克蘭為鏡，強化不對稱戰力。學者表示，「不對稱作戰的關鍵在於不對稱的成本」，利用較低價的精準彈藥去抵銷敵人的載台，台灣須持續採購有關防空、反艦飛彈、智慧水雷，以小博大。

主責戰略、計畫與軍事能力的美國助理防長卡爾林（Mara Karlin）出席參議院外委會召開的聽證會表示，烏克蘭情勢非常值得台灣研究，從此可看出台灣須打造不對稱戰力，讓人民做好作戰準備，才能在主權遭中國侵犯時儘快動作。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲告訴中央社記者，不對稱戰力在歷史上已被驗證多次，且有為數眾多的成功案例，只不過在21世紀的現在，再度於俄烏戰爭中獲得驗證；但不對稱戰力有很多不同面向，且烏克蘭是以地面戰為主，台灣則是海空戰爭，兩者仍有差別。

蘇紫雲說，從不同戰場中可看到同一邏輯，「不對稱作戰的關鍵在於不對稱的成本」，利用較低價的精準彈藥去抵銷敵人的載台，例如烏克蘭在此次戰爭中，使用標槍飛彈擊毀戰車、利用刺針飛彈攻擊直升機，台灣與烏克蘭因為有地形等差異，則可能利用反艦飛彈抵銷敵人艦隊、防空飛彈抵銷敵人戰機，就如同電影「魔球」一樣，主角以有限的資源擊敗大聯盟首屈一指的球隊。

蘇紫雲也提到，前美國總統川普到現任總統拜登，一共對台18項軍售，裡面只有兩項為載台，分別是F-16V（Block70）及M1A2T戰車，其餘16項都是精準火力、訓練及後勤，以及台灣去年通過的海空戰力特別預算，都是採購有關防空、反艦飛彈，顯示台灣仍持續往這方面強化；但仍必須加速，因為對岸的威脅也不斷增加。

蘇紫雲建議，未來可以持續採購具有匿蹤功能的國造飛彈，或是對美採購先進反艦飛彈、智慧水雷等，都是很好「以小博大」工具。

熟悉國防事務的中山大學亞太事務英語學程兼任助理教授林穎佑接受中央社訪問時分析，此次在烏克蘭與俄羅斯戰役中可看見不對稱作戰的運用，但台灣要注意的是，「並不能全然學習烏克蘭的戰術戰法」，因為烏克蘭面對的是來自俄羅斯的威脅，而台灣面對的則是解放軍，兩者有所差異。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林穎佑指出，兩岸的戰爭模式與烏克蘭絕對不一樣，而「不對稱作戰」講的是一個概念，但並非一成不變、硬邦邦教條，因此台灣必須依照自身所受到的威脅、地形地物及裝備等因素，設計符合自身的不對稱戰力；同時更重要的是，在建構不對稱作戰時，「更要想到如何讓戰爭打不起來」。

林穎佑進一步指出，烏克蘭在此次戰爭上的戰術是成功的，但戰爭前的戰略規劃是值得反思的。他解釋，不對稱作戰一項重要意涵，是要「嚇阻」敵人，讓敵人知道若發起攻擊將會蒙受重大損失；但烏克蘭因嚇阻失敗導致俄羅斯發起攻擊。因此反觀台灣，如何讓台灣的重層嚇阻發揮實際效用，讓敵人無法下達攻擊決心，是很重要的課題。（編輯：張良知）1110311