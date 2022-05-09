蘇揆：國際審查建議多已實踐 具體落實人權公約

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（中央社記者劉世怡台北9日電）行政院長蘇貞昌今天出席台灣兩公約第三次國家報告國際審查會議開幕式時指出，歷次國際審查委員所提的結論性意見與建議，許多都已實踐，在在顯示台灣能具體落實國際人權公約。

法務部說，為落實人權治國理念、宣示落實人權保障決心、提升人權水準並與國際人權體系接軌，台灣於民國98年12月10日施行兩公約（公民與政治權利國際公約、經濟社會文化權利國際公約），並依兩公約規定，建立人權報告制度，分別於101年、105年提出初次、第2次國家報告。

法務部指出，兩公約第3次國家報告國際審查會議於9日至11日舉行，審查會議也將循前例，全程線上直播，並於13日首度加入結論性意見與建議發表記者會的直播。

蘇貞昌表示，對於歷次國際審查委員所提的結論性意見與建議，許多都已經逐步實踐，例如在109年成立國家人權委員會，以完善人權監督機制，也會在行政院內設立人權及轉型正義處，持續推動國家人權與轉型正義的政策；積極推動聯合國九大核心國際人權公約國內法化，逐步建構完整之人權圖像；發布首部「國家人權行動計畫」，作為整體人權政策的指導綱領。

蘇貞昌指出，制定「企業與人權國家行動計畫」、「漁業與人權行動計畫」，針對個別處境不利群體的特殊處境及需求，分別提出對應的改善措施等，都是值得肯定的人權成果，而這些作為也在在顯示，台灣能以具體行動落實國際人權公約，並有積極參與國際人權事務的決心。

法務部長蔡清祥致詞說，國際審查委員這次來台進行實地審查，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定必須忍受許多不便，但也顯示出台灣多年以來自發性落實各項聯合國人權規範，相關作為已獲得國際人權社群及國際審查委員的高度肯定。

蔡清祥指出，審查會議中，將向國際審查委員說明台灣持續落實兩公約相關規定的工作進展，讓國際審查委員協助檢視是否符合兩公約保障人權的精神，並借重國際審查委員參與聯合國其他國際人權事務的寶貴經驗，協助台灣在各個人權議題上，具體實踐兩公約保障人權的規定。（編輯：李錫璋）1110509