台灣與以色列簽署社福合作宣言 深化交流合作

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（中央社記者黃雅詩台北12日電）外交部今天表示，台灣與以色列今天舉行「台以社會福利暨社會工作合作共同宣言」簽署儀式，這是雙邊簽署的第30個合作協議，將擴大雙邊在社福及社工領域的交流合作。

外交部發布新聞稿指出，外交部常務次長俞大㵢昨天在外交部主持簽署儀式，由駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢（Omer Caspi）及中華民國駐以色列代表李雅萍以視訊連線方式，分別代表兩國政府進行異地簽署。衛福部政次李麗芬及以色列社會福利部總司長莫倫（Sigal Moran）也應邀出席致詞並共同見證儀式。

俞大㵢指出，台以雙方擁有共同理念，亦即對自由民主普世價值的捍衛，及對良善治理與人權法治原則的堅持，這些理念已深植人心並為政府及人民所珍惜，例如雙方政府基於對自由人權的重視，每年均共同舉辦「國際大屠殺紀念日」，總統蔡英文也多次出席該紀念活動表達支持。

俞大㵢表示，台以兩國也面臨許多相似挑戰，期望台以能夠相互扶持，並肩前行，雙方在務實互惠的基礎下強化合作夥伴關係。

李麗芬表示，台灣將持續精進各項社會福利政策與服務措施，盼未來台、以能共同努力，強化雙邊交流。

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莫倫致詞時稱許台灣在社福領域的專業表現，並期待疫情後能進一步擴大兩國在該領域的合作能量。柯思畢致詞時，則肯定中華民國政府積極促成簽署宣言，相信將進一步擴大未來雙邊在社福及社工領域的經驗交流。

外交部指出，「台以社會福利暨社會工作合作共同宣言」是雙邊簽署的第30個合作協議，也是自民國109年以來，繼台以「志工合作瞭解備忘錄」、「教育、體育、青年合作執行協議」、「駕照相互承認暨換發協定」及「台灣標準檢驗局與以色列標準協會一般性合作協定」後，雙方所簽署的第5個合作協定，充分彰顯台以堅實的友誼，未來雙方也將繼續深化在各個領域的合作與交流。（編輯：蘇志宗）1110512