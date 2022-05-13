監院副院長李鴻鈞人事同意權案 立院5/24投票

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（中央社記者王揚宇台北13日電）針對監察院副院長被提名人李鴻鈞的人事同意權案，立法院會今天處理報告事項等議程時，決定18日上午進行全院委員會審查，24日上午於院會舉行投票表決。

總統蔡英文提名前親民黨立委 李鴻鈞 李鴻鈞小檔案 生日：1959年5月11日

學歷：黎明工專、日本大學結構工程學博士

經歷：

第5、6、7、8、9屆立法委員

親民黨立院黨團總召

立院台日聯誼會長、副會長

親民黨秘書長 看更多 關閉 為監察院監察委員並為副院長，人事案咨文9日送至立法院，咨請立法院行使同意權。

立法院會今天上午處理報告事項議程時，對於李鴻鈞的人事同意權案，議事處意見，交全院委員會審查，在場立委並未提出異議，因此通過。

報告事項議程處理完畢後，民進黨立委柯建銘等人對此人事同意權案的決定，提出復議，並請院會立即處理；會議主席、立法院長游錫堃詢問在場立委有無異議，並未有人提出，因此通過。

復議動議通過後，院會再處理柯建銘等人提出重行決定的提議，內容為李鴻鈞人事同意權案的審查及投票表決時程，18日上午舉行全院委員會審查，審查時依政黨比例，由民進黨團推派5人、國民黨團推派3人、台灣民眾黨及時代力量黨團各推派1人代表進行。

此外，未參加黨團的立委得優先發言，詢答採即問即答方式進行，每位立委詢答時間15分鐘；審查完畢後，24日上午於院會進行同意權案投票表決。

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游錫堃詢問在場立委有無異議，並未有人提出，因此通過。

李鴻鈞今年62歲，與前內政部長李鴻源是有名的政壇兄弟檔。李鴻鈞曾連任5屆立法委員，也曾擔任親民黨立法院黨團的總召。2001年，李鴻鈞在親民黨主席宋楚瑜的拜訪勸進下參選立委，直到2020年大選，因親民黨政黨票未能突破5%而無緣六連霸。（編輯：楊凱翔）1110513