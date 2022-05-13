遭爆支援國家隊未落實防疫 陸軍籲謠言適可而止

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（中央社記者游凱翔台北13日電）民眾爆料關指部支援快篩國家隊卻未落實防疫，且營區同寢確診僅用塑膠薄膜防護。陸軍回應，內容非屬事實，披露的隔離寢室照片也非單位現況，爆料人動機可議，防疫是現階段國家之重，籲謠言適可而止。

TVBS新聞網下午報導，關渡指揮部傳支援「快篩國家隊」卻未落實防疫措施，且有民眾爆料內部管理鬆散，防護衣輪流穿未曾更換，更有支援包裝作業的官兵，在包裝工作結束當天被驗出確診；此外，關指部某營區的12人寢室有1人確診，軍方卻將其餘11人安置同寢室隔離，僅使用塑膠薄膜作為防護措施。

陸軍第六軍團指揮部傍晚發布新聞稿表示，爆料內容非屬事實，披露的隔離寢室照片也非單位現況，爆料人動機可議。

六軍團指出，官兵支援快篩試劑的任務，穿著的都是廠商負責提供、符合作業規範的防護衣。所有支援的官兵必須每週實施2次快篩，特別是在收假後的首日排定必篩，確保支援的官兵身體健康才能投入任務，這是最基本原則。

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六軍團說明，國軍各部隊均依照中央以及國防部指引來執行防疫任務。每個營區對於確診官兵、被匡列密切接觸者的處置都有標準作業程序。如果因為被匡列為密切接觸者，需要回家隔離，部隊會先和家屬聯繫後再讓官兵返家，或者以營區現有空間降載，做適當配置進行隔離。

六軍團強調，為了讓民眾有充足快篩劑數量可以使用，包括國軍官兵、後備輔導幹部均與政府部門密切合作，全力支援國家隊，解決國人迫切需要，防疫是現階段國家之重，不實爆料對於整體防疫工作並沒有任何幫助，呼籲謠言適可而止。（編輯：翟思嘉）1110513