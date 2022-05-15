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國民黨25日提名參選台北市長 蔣萬安：全力以赴

2022/5/15 12:19
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（中央社記者王承中台北12日電）國民黨預計將在25日中常會正式通過提名國民黨立委蔣萬安參選台北市長。蔣萬安今天表示，他一直以來就與團隊積極在準備、爭取機會；若獲得黨的提名，一定全力以赴。

由於備戰台北市長選舉的蔣萬安，以及擬參選基隆市長的前立委謝國樑確診隔離中，原本國民黨預定在11日中常會的提名作業因此順延。對於何時展開提名，國民黨主席朱立倫日前表示，會在適當時機做好台北市長的提名。

黨內人士指出，由於蔣萬安將在25日當天凌晨結束確診者的居家照護及自主健康管理，並考量朱立倫將於6月初訪美，黨中央規劃25日當天下午的中常會正式通過提名蔣萬安參選台北市長，而蔣萬安也會親自到場發表參選宣言。

知情人士指出，當天一同被提名的，還有擬參選基隆市長的前立委謝國樑，以及參選南投縣長的國民黨立委許淑華。

蔣萬安在接受中央社記者訪問時表示，他一直以來非常關注台北市的各項發展，原本就與團隊積極在準備、爭取機會；若是獲得黨的提名，他一定全力以赴。

針對年底縣市首長選戰，國民黨目前已提名台南市、新竹縣、金門縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、屏東縣等8縣市。（編輯：林淑媛）1110515

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