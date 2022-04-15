吳怡農：全力輔選北市勝選 不會有立委補選問題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北15日電）外界關心若國民黨立委蔣萬安當選台北市長，將補選立委，民進黨台北市黨部主委吳怡農是否打算接替拚立委補選。吳怡農今天受訪說，沒這個打算，因為身為民進黨的一員，不打算把市長讓給其他人。

他也說，會全力輔選，讓民進黨推出的候選人贏得市長選舉，因此「年底不會有（立委）補選的問題」。

「沃草」今天與吳怡農及民進黨立委林靜儀等人在立法院召開「面對危機與戰爭的『公民行動指南』：民間聯合打造台灣全民防衛力」記者會，期盼政府部門能開啟更多與公民社會對話、交流的空間，共同謀求國防改革的可能，打造台灣堅韌的防衛力。

身兼壯闊台灣聯盟理事長的吳怡農，會後接受媒體聯訪，被問到國防部公布的全民國防手冊範本，外界有蠻多的批評聲音；他說，應該繼續給政府單位更多的鼓勵，也相信政府、國防部等，都有聽到社會大眾的想法。

吳怡農表示，鼓勵政府推動全民國防、全民防衛、社區安全等議題時，要納入更多的聲音，「我們可以一起成為更好的夥伴」，國家的安全、台灣的安全不是國防部自己的事情，也不是只有政府的事，而是需要全民的投入，大家一起把家園形塑的更有韌性、彈性。

吳怡農也被問到台北市長選情，例如有民調指出，台北市副市長黃珊珊在年輕族群的民調上勝過蔣萬安。

吳怡農說，候選人的年齡，不表示就會得到什麼年齡的支持，社會大眾在乎的還是對於議題是否有站對立場，有沒有帶著社會一起前進；就像今天，大家知道災防、國家安全是重要的，也看到許多團體不分年齡站出來一起努力。

媒體追問，蔣萬安在年輕族群的議題上，是否較少著墨；吳怡農表示，他沒有辦法為蔣萬安發言。

此外，吳怡農被問到，如果蔣萬安在年底台北市長選戰中勝出，屆時將補選立委，他是否有打算接替拚立委補選。

吳怡農說，「我沒有這個打算」，因為他身為民進黨的一員，不打算把市長讓給其他人，會全力以赴、全力輔選，讓民進黨推出的候選人贏得市長選舉，最重要是為台北市民服務，因此在這前提下，「年底不會有（立委）補選的問題」。（編輯：翟思嘉）1110415