柯建銘：促轉及嚴懲中國經濟間諜法案 力拚本週三讀

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（中央社記者王承中台北15日電）民進黨團總召柯建銘今天表示，有關促進轉型正義及嚴懲中國經濟間諜等兩大議題相關法案，對台灣現況具急迫性，民進黨將力拚在本週三讀通過；他指出，保護台灣國家安全，這是身為執政黨無可迴避的責任。

促轉會將於月底解散，外界關注相關配套修法。立法院13日舉行朝野協商，會中先通過行政院應設推動轉型正義會報等條文，但權利回復條例中的賠償金額及比例等條文保留，全案擬於17日院會處理。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天在臉書發文指出，距離立法院會期結束僅剩兩週，民進黨立法院黨團正努力讓許多重大法案，在本會期三讀通過，其中有關「促進轉型正義」及「嚴懲中國經濟間諜」的相關法案，將力拚在本週三讀通過。

柯建銘表示，促轉會於月底落日後，政府如何接續轉型正義後續工作的「促進轉型正義條例修正草案」，以及承認國家在過去威權統治時期對人權及人民名譽之侵害，並加以回復及補償的「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例草案」，13日經黨團協商後仍有部分條文沒有共識，預定在17日院會進行處理並三讀通過。

柯建銘指出，有關「嚴懲中國經濟間諜」，並且保護台灣科技研究成果的兩項修法，「國安法修正草案」及「台灣與大陸地區人民關係條例修正草案」，則預計於18日再度由立法院長游錫堃召集黨團協商，如無共識，預定將在20日讓這兩部重要法案三讀通過。

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柯建銘表示，這兩部法案，對台灣現況有其急迫性。根據法務部調查局的資料，有關國家安全的侵害營業秘密案件，僅去年就查獲26案，幾乎每月都有企業受害，換算被侵害的營業秘密市值多達新台幣2118億7839萬6089元。

他指出，這就是為什麼必須要在這時排除萬難，讓這兩部法案順利三讀通過的原因，保護台灣的科技成果，不僅是商業上的考量，對台灣來說，科技所形成的「矽盾」，更是保衛台灣國家安全的重要資產，守護全民的科研成果，保護台灣的國家安全，這是身為執政黨無可迴避的責任。（編輯：蘇志宗）1110515