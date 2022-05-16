更多編輯台推薦新聞：
芬蘭終於決定加入北約 邊境居民鬆一口氣
國際

芬蘭終於決定加入北約 邊境居民鬆一口氣

專訪／無印良品擺脫百貨專櫃形象 展店策略大轉彎
生活

專訪／無印良品擺脫百貨專櫃形象 展店策略大轉彎

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》本土6萬8732例 65歲以上16日起可打第4劑

疫情整理包》本土6萬8732例 65歲以上16日起可打第4劑

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭出版業登台北國際書展 切磋文化保衛經驗
首頁 / 政治
蔡英文
新聞專題
蔡英文2/300

蔡總統：海外信保基金紓困 政府做台商後盾

2022/5/16 10:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北16日電）總統蔡英文今天說，截至今年4月底，海外信用保證基金在亞洲地區已經完成300件紓困案，協助台商取得9900多萬美元的融資貸款，未來政府將持續結合產官學研的能量，不論是產業升級技術或國際市場開拓，做台商的後盾。

蔡總統今天在總統府接見「亞洲台灣商會聯合總會第29屆回國訪問團」，她感謝台商們平時在海外打拚事業，也心繫台灣，關心國內的發展。

蔡總統舉例，去年9月，台灣正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），亞洲台灣商會聯合總會串連在日本、越南、新加坡、馬來西亞各地商會，一起呼籲CPTPP的會員國也支持台灣的加入；她說，未來台灣參與區域經貿、走向國際市場的腳步只會越來越快，她拜託大家繼續在各地發揮影響力，協助台灣獲得更多的支持。

蔡總統說，過去2年多來，受到國際疫情與政經局勢影響，許多國外台商也面臨產業轉型與市場變化挑戰，她在去年和前年參加總會活動時，特別請僑委會研議相關措施，協助台商度過疫情的難關。

她說，截至今年4月底，海外信用保證基金在亞洲地區已經完成300件的紓困案，協助台商取得9900多萬美元的融資貸款，未來政府將持續結合產官學研的能量，不論是產業升級的技術或者是國際市場的開拓，政府會盡力協助大家，做台商的後盾。

另外，蔡總統也說，歡迎大家返回台灣投資，今年1月政府把投資台灣三大方案延長到2024年，總計新增的貸款達到新台幣4300億元，預計將帶動9000億元的投資，創造4萬個就業機會，歡迎大家一起回來、壯大台灣的經濟發展；她再次感謝台商長期對政府各項政策的支持，大家一起繼續努力，讓台灣在國際上發揮更大的影響力。（編輯：楊凱翔）1110516

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀