蔡總統：海外信保基金紓困 政府做台商後盾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北16日電）總統蔡英文今天說，截至今年4月底，海外信用保證基金在亞洲地區已經完成300件紓困案，協助台商取得9900多萬美元的融資貸款，未來政府將持續結合產官學研的能量，不論是產業升級技術或國際市場開拓，做台商的後盾。

蔡總統今天在總統府接見「亞洲台灣商會聯合總會第29屆回國訪問團」，她感謝台商們平時在海外打拚事業，也心繫台灣，關心國內的發展。

蔡總統舉例，去年9月，台灣正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），亞洲台灣商會聯合總會串連在日本、越南、新加坡、馬來西亞各地商會，一起呼籲CPTPP的會員國也支持台灣的加入；她說，未來台灣參與區域經貿、走向國際市場的腳步只會越來越快，她拜託大家繼續在各地發揮影響力，協助台灣獲得更多的支持。

蔡總統說，過去2年多來，受到國際疫情與政經局勢影響，許多國外台商也面臨產業轉型與市場變化挑戰，她在去年和前年參加總會活動時，特別請僑委會研議相關措施，協助台商度過疫情的難關。

她說，截至今年4月底，海外信用保證基金在亞洲地區已經完成300件的紓困案，協助台商取得9900多萬美元的融資貸款，未來政府將持續結合產官學研的能量，不論是產業升級的技術或者是國際市場的開拓，政府會盡力協助大家，做台商的後盾。

另外，蔡總統也說，歡迎大家返回台灣投資，今年1月政府把投資台灣三大方案延長到2024年，總計新增的貸款達到新台幣4300億元，預計將帶動9000億元的投資，創造4萬個就業機會，歡迎大家一起回來、壯大台灣的經濟發展；她再次感謝台商長期對政府各項政策的支持，大家一起繼續努力，讓台灣在國際上發揮更大的影響力。（編輯：楊凱翔）1110516