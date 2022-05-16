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以篩代隔 蘇貞昌：與疫共存逐漸鬆綁居隔政策

2022/5/16 18:13（5/16 18:52 更新）
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（中央社記者陳俊華台北16日電）行政院長蘇貞昌今天說，明天（17日）起「以篩代隔」制度，將擴及適用打滿3劑疫苗的確診者同住家人；在與疫共存的路上，政府考量風險管控和維持公衛防疫量能後，才逐漸鬆綁居家隔離政策。

蘇貞昌在臉書發文表示，指揮中心稍早已經宣布，5月17日開始，將「以篩代隔」制度從關鍵設施人員，擴及適用於確診者同住家人，打滿3劑疫苗的確診個案同住家人，將得以免居家隔離，但要配合7天自主防疫；未打滿3劑的同住家人，則維持「3天居家隔離+4天自主防疫」。

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蘇貞昌說，自主防疫期間，如果要出門工作、採買日用品，需要有2天內的快篩陰性證明，同時也禁止餐廳內用、聚餐與出入人潮擁擠的場所；有症狀建議在家休息，並進行快篩。

蘇貞昌表示，在與疫共存的路上，政府考量風險管控和維持公衛防疫量能後，才逐漸鬆綁居家隔離政策，請大家務必配合相關規定，疫苗盡快打3劑，才能一起降低疫情衝擊、保護高風險族群。（編輯：蘇志宗）1110516

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