2月來約40起陳情 外交部籲注意赴柬埔寨求職陷阱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

駐胡志明市辦事處自2月以來已接獲約40件陳情案，通報有台灣民眾被誘騙到柬埔寨從事不法或不符期待的工作，甚至遭扣押護照、限制人身自由、毆打、轉賣。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北17日電）外交部今天表示，駐胡志明市辦事處自2月以來已接獲約40件陳情案，通報有台灣民眾被誘騙到柬埔寨從事不法或不符期待的工作，甚至遭扣押護照、限制人身自由、毆打、轉賣。

外交部表示，駐處接獲通報後，都在第一時間提供急難救助協助，鑒於近期受害人數日益增加，頻率甚高，為遏止類似憾事一再發生，外交部正在彙整相關資訊，將提供國內警調單位調查。

外交部今天發布新聞稿指出，駐胡志明市辦事處自2月以來已經接獲約40起台灣民眾或家屬的陳情案，指出有民眾被誘騙前往柬埔寨工作，而工作內容涉及不法或與期待不符，甚至發生護照遭扣押、限制人身自由、抵抗還會被毆打或轉賣到其他非法公司的情況。

外交部表示，受害案例顯示，有國內不法組織勾結在柬埔寨人士，先在國內透過社群媒體以高薪、準時上下班、不需英語能力及預支機票等不實優渥待遇，或投資考察等名義，誘騙年輕人赴柬埔寨掏金。

外交部說，部份受害國人在出發前就簽下工作契約及本票，抵達柬國後遭扣押護照、限制行動，並被迫從事非法工作，使受害國人觸犯柬國法令，即使向柬埔寨當地警方報案亦不易成案。

受害者若是要求離職，詐騙集團就會以雙方已簽訂工作契約為由，向受害者強索高額機票或食宿費用，金額從1萬到10幾萬美元不等。

外交部表示，在駐胡志明辦事處協助下，部份受害的國人已順利脫困、平安返台，但相關經歷已讓他們身心受創，錢財平白損失。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外交部建議，應徵者應先多瞭解招聘公司背景、工作性質、職場管理、中途離職條件等，務必循合理合法、正常管道申請入境，以免觸法，甚至危及人身安全。發生在柬埔寨的類似詐騙案件，最近也在菲律賓、緬甸、寮國等東南亞國家發生。

外交部指出，中華民國國民在柬埔寨境內如果遭遇急難狀況需要協助，請撥打駐胡志明市辦事處緊急聯絡電話：+84-903927019；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要的協助。（編輯：翟思嘉）1110517