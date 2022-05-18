民進黨確診黨公職影片分享居隔經驗 籲同心防疫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北18日電）民進黨中央黨部邀請確診黨公職錄製「同心防疫、一起挺過」系列影片，闡述確診後的身體狀況、分享居隔期間的生活經驗。民進黨說，期待民眾再度發揮「團結防疫、同心抗疫」精神，挺過這波疫情，回到正常生活。

民進黨今天發布新聞稿指出，面對Omicron病毒侵襲，台灣連日確診數突破6萬例，但也因為疫苗覆蓋率高，超過99%確診者為輕症，其中包括多位民進黨的黨公職，中央黨部特別邀請其中幾位錄製系列影片，分享居隔期間的生活經驗，希望讓社會大眾了解相關訊息，並且遵循指揮中心的防疫指引，正確並正向的防疫。

民進黨說，「同心防疫、一起挺過」系列影片，分別邀請立委蔡適應、趙天麟、林靜儀、邱議瑩，以及市議員王閔生、鍾佩玲和發言人謝子涵拍攝，其中有些已完成居家隔離回到工作崗位，有些則因剛確診正在居家隔離。

蔡適應、林靜儀，王閔生在結束居隔後，以過來人身份提到確診症狀；林靜儀則提醒民眾，確診後相關用藥的指引，多數仍必須經過醫師診斷才能開立處方箋使用。

趙天麟、邱議瑩與鍾佩玲，則是確診居隔中，聽得出喉嚨沙啞，並有些許倦容，但普遍精神仍不錯。

趙天麟與鍾佩玲因家中有幼童，特別分享確診者與同住家人該如何因應，以及面對家中孩子確診時，又有哪些「家用備品撇步」和「育兒之道」。邱議瑩分享在家隔離時，不忘找時間運動，打健康蔬果汁增強體力。

民進黨說，除了分享自身經驗以外，幾位確診黨公職居隔期間都持續辦公、處理民眾問題，透過視訊質詢，與辦公室人員線上會議，並同步處理選民服務。

民進黨發言人謝子涵表示，因確診黨公職多為輕症，即便身體不適，但在遵循指揮中心指引與醫囑後，都能在居隔期間逐漸康復；民進黨希望透過「同心防疫、一起挺過」系列影片的拍攝，持續與全民站在一起並提供服務，期待與民眾再度發揮「團結防疫、同心抗疫」的精神，挺過這波疫情，回到正常生活。（編輯：蘇龍麒）1110518