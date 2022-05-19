房租改列特別扣除額修法 財長：最快下會期提出

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（中央社記者范正祥台北19日電）多位立委提案主張修正所得稅法，將房屋租金支出從現行列舉扣除額改列為特別扣除額，並提高限額。對此，財政部長蘇建榮今天回應，會通盤檢討，如果有初步結論，最快下會期就會提出修法。

現行所得稅法第17條第1項第2款第2目之6，房屋租金支出列舉扣除規定，納稅義務人、配偶及受扶養直系親屬在中華民國境內租屋供自住且非供營業或執行業務使用者，每一申報戶每年扣除數額以新台幣12萬元為限。

時代力量立法院黨團擬具「所得稅法第17條條文修正草案」，修法提案內容中包括主張將房屋租金支出列舉扣除額每戶限額由現行12萬元調高至30萬元。

另外，包括民進黨立委江永昌、吳玉琴及國民黨立委吳怡玎，也有分別領銜提出修法版本，主張將房屋租金支出列舉扣除額改列為特別扣除額，並提高限額。

江永昌等21人版本提高每戶限額至17萬元，並設排富規定，財政部估稅損約21.8億元；吳玉琴等19人版本提高每戶限額至18萬元，並設排富條款，財政部估稅損約23.2億元；吳怡玎等18人版本提高每戶限額至30萬元，財政部估稅損近56億元。

立法院財政委員會今天併案審查所得稅法第17條條文修正草案。對於朝野立委的提案版本，財政部評估，為維護財政穩健，將綜合考量財政收入、租稅公平及稅政簡化等原則，配合政府施政優先順序，通盤審慎評估必要性、可行性及有效性。

民進黨立委沈發惠質詢時說，支持將房屋租金支出從現行列舉扣除額改列為特別扣除額，希望財政部能夠於3個月內研議提出修法。蘇建榮回應，財政部會通盤檢討，評估可行性，如果政策可行，初步有結論，最快下會期就會提相關修法。

包括江永昌在內多位立委今天質詢時也關切財政部對於修法的態度，期待財政部積極努力。蘇建榮答覆，幾位立委都詢問這個問題，財政部會通盤考量，如果有提案，也是在立法院下會期；財政部會再與行政院整個施政的政策目標來做搭配。

財政委員會審查所得稅法第17條條文修正草案，詢答結束後決定另擇期繼續審查。（編輯：楊蘭軒）1110519