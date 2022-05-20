民眾黨促健康益友APP 應整合通報及視訊看診

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（中央社記者郭建伸台北20日電）台灣民眾黨立法院黨團今天指出，政府力推健康益友APP的視訊看診，但APP難用且網路評價差，介面設計未根據醫護人員操作經驗，無疑增加醫護的工作負擔，呼籲政府出面整合確診通報、視訊看診系統。

民眾黨團幹事長張其祿、立委高虹安今天舉行「視訊看診亂象多，蔡政府如何面對疫情高峰」記者會。

高虹安表示，政府力推健康益友APP，但APP難用又落後，網路評價只有1.5顆星，5月以來累計有多則評論抱怨系統塞車、驗證程序當機，連指揮中心都在12日呼籲民眾別湧入健康益友APP，所謂「健康的好朋友」根本就無能滿足民眾亟需的診療需求。

高虹安表示，根據第一線醫療人員操作經驗，健康益友APP的通訊診療系統非常落後，不僅缺少身份把關機制、醫令系統也未跟進，醫師需要花費大把時間一一核對人名，無法做資料存證。

高虹安批評，人工智慧變成工人智慧，健康益友APP無疑加重醫護的工作負擔，榨乾僅存的醫療量能。

張其祿表示，疫情2年多以來，政府投入許多防疫預算，但近期確診人數迅速飆升，快篩、確診通報與視訊看診卻統統出包。

張其祿指出，衛生福利部在2021年共有4項遠距看診平台設置、資源整合相關的採購案，總決標金額高達新台幣5997萬元，最後成果卻是指揮中心推廣的健康益友APP也遭詬病，呼籲應謹慎使用特別預算，儘速改善APP介面。（編輯：翟思嘉）1110520