民進黨權力核心7月改組 牽動2024大選布局

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（中央社記者葉素萍台北22日電）民進黨今天舉行黨員投票，改選全國黨員代表與各地方黨部主委，接下來派系戰場將移至7月全國黨代表大會，改選中執委、中常委和中評委，重組黨權力核心。

未來兩年是總統蔡英文兼任民進黨主席任期後期，黨內派系如何消長，外界關注。改選後的黨職任期，黨內將處理2024年總統初選、區域立委與不分區立委提名機制等；黨內人士指出，這次的黨職改選，各派系都相當積極布局，爭取有利位置。

民進黨7月將舉行全國黨代表大會，改選中執委、中評委，重組黨權力核心。

黨內人士說，民進黨今天黨員投票，選出的299席票選全國黨代表，再加上由立委、直轄市議員、歷任黨主席、縣市長等黨公職組成的298席當然黨代表，這597票將在7月全代會改選中執委、中評委。

依照規定，全國黨代表選出30席中執委後，再由30席中執委中選出10席中常委。

目前民進黨黨內最高決策機關中常會的派系權力結構，包括新系3席、蘇系1席、綠色友誼連線1席、正國會2席、英系2席、湧言會1席。

黨內人士說，5月25日中執會將確認票選全國黨代表的當選名單，預計6月初開始登記中執委、中評委選舉。（編輯：林克倫）1110522