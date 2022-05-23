台灣第3位西點女軍校生 胡家琪手槍射擊獲卓越勳章

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（中央社記者黃雅詩台北23日電）陸軍軍官學校學生胡家琪民國107年奉派赴美國交流，成為第3位西點軍校女軍校生，4年期間除以優異成績完成學業，就學期間更榮獲全美大學「手槍項目」卓越體育徽章榮譽。

青年日報報導，胡家琪為陸軍官校110年班、正90期學生，民國107年通過甄選成為奉派就讀美國西點軍校的第3位女性軍校生，在校期間通過4年軍事、文化、體能、語言等嚴格訓練及考驗，圓滿完成學業。

西點軍校於台灣時間昨天凌晨舉行2022年班畢業典禮，邀請美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）、陸軍部部長沃梅斯（Christine Wormuth）等貴賓出席，台灣駐美代表處軍事代表團受邀派代表參加，胡家琪父母親胡元德、江世櫻也收到邀請函赴美，參與畢業典禮活動。

胡家琪在西點軍校一年級時，代表學校參加全美大學運動賽事，榮獲手槍錦標賽全國女子團體總成績第3名佳績；3年級時再獲派參加全美大學射擊賽，並榮膺西點夏季領導營營隊A連實習連連長，創下台灣女性軍校生擔任此職務首例。

報導說，胡家琪去年暑假主動報名參加美軍野地攻防求生訓練，更前往美國國防大學戰爭學校見習，在畢業前榮獲全美大學「手槍項目」卓越體育徽章榮譽。

胡元德表示，由於女兒在射擊方面的傑出表現，西點軍校射擊隊教練桑德斯（Duston Saunders）中校特別邀請她參加隊員授階儀式，表彰所做出重大貢獻；而在會後，更由兩名學弟手執中華民國國旗，讓他們一家人在國旗前合影，留下深具意義而溫馨的畫面。

胡元德指出，女兒胡家琪強調，陸軍是她終身職志，西點不是個人學習終點，將盡快與努力投入基層，回報國軍培育人才的苦心，發揚身為陸軍官校學生的榮耀。

值得一提的是，胡家3名女兒皆從軍，且相繼獲選奉派國外交流，其中2名已學成歸國，並投入國軍服役；大姊胡家瑜畢業於美國色岱爾軍校，二姊胡家琳於美國海軍官校學成。（編輯：蘇志宗）1110523