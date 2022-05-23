蘇貞昌：松機篩檢站量能大 感謝中央地方協助

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（中央社記者陳俊華台北23日電）行政院長蘇貞昌今天說，松山機場篩檢站量能大，大幅減低前往各醫院看診的人潮；感謝國防部、三軍總醫院與民航局幫忙、台北市政府協助交通疏導，防疫就是中央和地方一起努力把事情做好。

蘇貞昌晚間在臉書發文指出，松山機場篩檢站22日當天就服務1167名民眾，因為擁有篩檢、看診、給藥的一條龍服務，還提供65歲以上長輩專屬的篩檢、領藥綠色通道，一天就有734名民眾經駐站醫生診斷後，即刻取得治療藥物，其中有87名長輩立即取得口服抗病毒藥物。

蘇貞昌說，因為大型篩檢站量能大、篩檢的人流順暢，大幅減低本來要前往各醫院看診的人潮。

蘇貞昌表示，中央協助設置的每個大型篩檢站，大部分在接到任務後的48小時內，就迅速完成設站任務，且量能都很大，週末假日也沒休息，這要感謝各醫院幫忙、無數醫護人員投入，還透過不斷檢討，讓動線更順暢。

蘇貞昌指出，松山機場篩檢站的設置要感謝國防部、三軍總醫院與民航局幫忙，以及台北市政府協助附近交通疏導。「我們是同一個國家，防疫就是中央和地方一起努力，整合力量一起把事情做好。」（編輯：謝佳珍）1110523