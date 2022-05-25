立委提案修證交法明確定義TDR 無共識擇期再審

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（中央社記者范正祥台北25日電）立法院財政委員會今天審查民進黨立委余天等人所提有關台灣存託憑證（TDR）法律性質明確化的證券交易法第4條及第165條之2條文修正草案，立委未達成共識，金管會也不贊成修法，草案擇期繼續審查。

民進黨立委余天等20人共同提出證券交易法第4條及第165條之2條文修正草案，提案說明中指出，台灣存託憑證（TDR）是新興金融商品，外國發行人募集與發行有價證券處理準則第3條第5款至第7款定義，存託機構、保管機構、台灣存託憑證；但證券交易法，全文未有台灣存託憑證定義，造成司法實務上的模糊空間。

立法院財政委員會23日就已審查余天等人所提證券交易法第4條及第165條之2條文修正草案，無法取得共識；今天繼續討論，仍未獲共識，草案無法送出委員會。

今天審查過程中，時代力量立委陳椒華首先發言，表達時代力量立法院黨團堅決反對此項修法的立場。

民進黨立委吳秉叡發言時也說，台灣存託憑證就是屬於有價證券，大概在2020年時，立法院財政委員會就曾反對這個修法，現在又起爭議。

吳秉叡盼代表法務部列席的參事林豐文，就法律意見說明台灣存託憑證是不是有價證券。對此，林豐文回應，台灣存託憑證在實務上被認為是有價證券。

領銜提出這項修法草案的余天則表示，為了法律的明確性，他還是建議應修法。

民進黨立委郭國文建議，如果外界質疑有個案修法之嫌，不要傷害立法院財政委員會的公信，也避免引起社會撻伐，可以在沒有個案時再來討論此案比較適合。

國民黨立委賴士葆說，和陳椒華的看法一樣，反對個案式修法，立法不可以為了個人，尤其如果還有個案仍在訴訟當中就修此法，因此可能被判無罪或更嚴重，立法院財委會都背了很大責任。

金融監督管理委員會主委黃天牧受邀說明主管機關立場時說，不贊成修法。

由於立委未達成共識，金管會也不贊成修法，多位立委發言後並陸續趕赴其他委員會質詢，對於余天等人所提證券交易法第4條及第165條之2條文修正草案，立法院財政委員會輪值主席、國民黨立委羅明才裁示，本案擇期繼續審查。（編輯：黃國倫）1110525