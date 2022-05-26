軍友社理事長李棟樑卸任 黃呈琮接棒

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（中央社記者游凱翔台北26日電）軍友社理事長李棟樑今天卸任，由黃呈琮接任；國防部副部長王信龍肯定李棟樑任內帶領軍友社與時俱進，戮力推動社務革新，為官兵無悔奉獻心力。

軍事新聞通訊社報導，中華民國軍人之友社上午召開社員代表大會，由理事長李棟樑主持，並進行新任理監事改選，選出新任理事長，由黃呈琮接任；國防部副部長王信龍上將代表部長邱國正出席，頒獎感謝推動敬軍慰問工作的績優社團。

李棟樑致詞表示，他接任理事長8年來，和全體理、監事與工作夥伴一起打拼，從恢復敬軍團授旗、辦理國軍楷模國外參訪、發起企業敬軍活動及全國各界向國軍致敬餐會等，都是全體社員共同努力，讓國軍感受到軍友社的用心服務。

李棟樑指出，軍友社已邁入70年，從成立以來，始終是不分地域、黨派，沒有任何政治色彩，堅信只要秉持「誠實、熱忱、公益」的服務理念，就能獲得社會大眾的肯定與認同。

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李棟樑說，他在8年的任期付出不多，卻得到很多，在1564場次的慰問活動中，到過各外離島及偏遠據點，看到國軍官兵在各項災害搶救、防疫、水庫疏濬及戰備訓練上的辛勞，雖然將要卸下理事長職務，但服務官兵的工作才要積極的展開，他自許為國軍的一份子，永遠做國軍最堅強的後盾。

王信龍致詞表示，李棟樑任內帶領軍友社與時俱進，戮力推動社務革新，同時執行許多改善官兵福利等創舉，且慰訪基層部隊達1564場次，慷慨解囊挹注勞軍款達新台幣4億元，始終秉持「走在最前頭，做到最後頭」精神，為官兵無悔奉獻心力。（編輯：謝佳珍）1110526