國務機要費除罪 立法院預計30日三讀

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（中央社記者王承中台北29日電）立法院會預計明天（30日）將處理攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之一條文修正草案，國民黨團總召曾銘宗今天表示，堅決反對，不排除發動抗議。民進黨團總召柯建銘指出，照程序處理，該表決就表決。

立法院本會期法定會期將在31日結束，由於朝野黨團傾向不加開臨時會，再加上中華民國111年度國營事業預算案及很多法案要處理，因此立法院朝野黨團日前也達成共識，除31日外，於30日加開院會。

而在30、31日本會期最後的兩天院會中，立法院預計將處理111年度國營事業預算案、攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之一條文修正草案、縣市議員財產申報資料應上網公開的公職人員財產申報法部分條文修正草案。

另外，還有攸關強化幼兒保護規定、明定教保人員不得對幼兒有身心虐待等規範的幼兒教育及照顧法修正草案、教保服務人員條例修正草案等十數案法案待完成三讀程序。

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其中爭議最大、恐引發藍綠交鋒的就是會計法第99條之一條文修正草案，曾銘宗今天接受中央社記者訪問時表示，國民黨團堅決表達反對立場，屆時也會有抗議行動；民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，就照程序處理，該表決就表決。

有關國營事業預算的部分，日前朝野黨團已協商完畢，目前有20多案必須要進行表決，而其他法案則沒有重大爭議，將依照27日院會通過的議程依序處理。（編輯：蘇志宗）1110529