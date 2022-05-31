共機擾台 蔣萬安籲對岸停止破壞區域和平

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（中央社記者蕭博文台北31日電）30架共機昨天侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），為今年數量第2多。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天呼籲對岸停止破壞區域和平的舉動，兩岸和平穩定是全民一致盼望。

蔣萬安今天上午出席台北市大安區新龍里端午佳節活動，會前接受媒體採訪時，做上述表示。

空軍昨天晚上發布共機動態，30架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），為今年數量第2多。蔣萬安今天對此呼籲對岸停止破壞區域和平的舉動，並表示善意是累積及互相的，兩岸和平穩定是全民一致盼望。

另一方面，媒體問到，外界關注台北市副市長黃珊珊是否參選台北市長、以何黨身分參選；蔣萬安說，不管黃珊珊代表哪個黨參選，自己的價值理念是不會背棄一路栽培他的政黨，無論現在有多艱困、聲勢高或低。

針對媒體報導黃珊珊陣營要力拚與蔣萬安黃金交叉，蔣萬安說，民調起起伏伏，最重要的是如何為台北擘劃更好的願景，相信自己有能力能夠帶領所有優秀人才組成台北隊，將台北重新站上世界頂尖行列。

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媒體也問到，民進黨人士分析民進黨在北市基本盤有將近4成，若呈現「三腳督」局面，是否擔心被邊緣化；蔣萬安回應，選舉是爭取最多市民支持及為台北擘劃最好願景，大家期待的是讓台北不要被國際邊緣化，而不是誰被邊緣化。

外傳民眾黨不考慮推出新北市長人選，主因是擔心國民黨雙北市長人選強強聯手。蔣萬安對此表示，市政治理不要有任何政治算計，與其花精力擔心選舉聯合作戰，不如好好調整現在雙北很多地方不同調的問題。（編輯：李亨山）1110531