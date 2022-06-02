向海致敬政策建立清理機制 2年清除13.8萬噸垃圾

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（中央社記者賴于榛台北2日電）環保署今天表示，「向海致敬」政策執行以來，建立定期清、立即清及緊急清機制，統計民國109年至110年底，將近2年下來，全國約清理13.8萬公噸的海廢垃圾。

為維護海岸乾淨，行政院109年核定「向海致敬」政策，環保署與海洋委員會今天至行政院會報告執行進度。

環保署會後發布新聞稿指出，向海致敬政策明確界定全國1988公里海岸權管單位，整合中央及地方政府建立定期清、立即清及緊急清等清理機制，執行各項源頭減量工作。

環保署說，統計109年至110年底，將近2年下來，全國約清理出13.8萬公噸海廢垃圾，依據民間團體調查，全國海岸垃圾現存量較108年約減少近4成，海岸清潔維護已見成效。

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環保署也建立海岸清理資訊平台，根據報告，從110年通報清理件數來看，平均通報4.2天後能清理完成；若遇到緊急狀況，如110年7月23日的烟花颱風，最長也能在災後7天清理完畢。

另外，環保署說，政府也推動刺網實名制、鼓勵漁民回收舊漁網具、改良浮具取代保麗龍、蚵架再利用等源頭減量及去化回收相關措施，皆是減少海洋廢棄的有效方式；而環保署與水利署也合作加強河川廢棄物攔除，109至110年共攔除2萬2651公噸。（編輯：黃國倫）1110602