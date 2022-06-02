疫情嚴峻 藍智庫：政府未吸取國外經驗提早部署

（中央社記者王承中台北2日電）前國民黨立委、國政基金會永續發展組召集人陳宜民今天表示，在政府決定放棄清零政策前，外國已對Omicron發布疫情分析報告，但政府未吸取國外經驗提早部署，如提早施打兒童疫苗，醫療量能提早準備，就能降低此波疫情傷亡。

國家政策研究基金會今天舉辦「粉飾太平，政府沒把人命當回事」記者會，由國政基金會永續發展組召集人陳宜民主持，邀請前國民黨立委謝國樑、中華民國防疫學會理事長王任賢、台大公衛學院兼任教授金傳春、陽明交大兼任教授邱淑媞等與會。

陳宜民指出，在蔡政府4月決定放棄清零政策前，世界各國年初早已針對Omicron發布疫情分析報告，但是政府並未吸取國外經驗，提早部署，如提早施打兒童疫苗，醫療量能提早準備，就能降低此波疫情的傷亡。

陳宜民指出，依據丹麥研究顯示，未接種疫苗的0至17歲孩童及青少年族群染疫後併發有兒童多重系統發炎症候群 （MIS-C） 的發生率為1:3400。在接種過疫苗的孩童與青少年族群中，發生率則為 1:9900，約降低三倍，呼籲民眾還是要讓孩童及青少年盡早施打疫苗，增加抵抗力。

王任賢表示，兒童疫苗比他國晚打，主因是認為疫情沒有那麼嚴重，所以未先準備，但是出現腦炎的問題時，政府就該用最緊急的方式去做。且兒童疫苗普打要從學校去打，成立快打站是不對的，過去流感也是在學校施打，中央不該來和地方搶權。

王任賢指出，腦炎疫情是衝擊兒童死亡率的最大問題，目前兒童有12人死亡，其中7人有腦炎，這是其他國家沒有的。兒童腦炎也是迫使指揮中心加緊採購疫苗的最大誘因，現在只有疫苗才能有效防止Omicron感染，進而防止兒童腦炎的發生，所以打疫苗要快，這是唯一的辦法。

邱淑媞表示，防堵疫病效果差，原因就出在蔡政府從上到下都把Omicron當流感，其實從國外醫療學術期刊的發表文獻可知，Omicron的致死率是流感的7倍，連輕症的死亡率都比較高，請停止「與病毒共存」的幻想。台灣尚未採購兒童疫苗前，就貿然施行「新台灣模式」，結果太早開放，又太猛，才會釀成確診數持續居高不下的狀況。（編輯：林興盟）1110602