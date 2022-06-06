基隆城市博覽會10日登場 民眾黨促比照跨年防疫

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（中央社記者郭建伸台北6日電）基隆城市博覽會將於6月10日起舉行，台灣民眾黨團今天指出，中央主管機關面對即將舉辦的大型活動應有實質作為，比照跨年活動敦促地方政府落實防疫；基隆市府不該閉門造車，應主動尋求雙北市府合作並防患未然。

台灣民眾黨團總召邱臣遠今天偕黨籍基隆市議員參選人徐佑昇、林毓峯、紀珈、李依芩、劉韋巡舉行記者會。邱臣遠表示，基隆城市博覽會原訂4月中旬舉辦，但考量疫情民眾觀展意願不高，才延至6月10日舉行。

邱臣遠指出，基隆市府花許多時間準備城市博覽會，邀請全台民眾體驗基隆魅力，但目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍嚴峻，即使北台灣略微退燒，也處在高原期；民眾旅遊意願可能大受影響，基隆市府應做好參觀人數與遊客後續效益評估，避免花大錢辦展卻無法達到原先疫後振興目的。

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邱臣遠批評，目前看不到基隆市府團隊對城市博覽會的防疫規劃與配套，中央政府是否提供防疫協助也打上問號，呼籲基隆市長林右昌宣傳政績時，也要做好防疫，保護人民安全。

民眾黨團指出，中央主管機關面對即將舉辦的大型活動要有實質作為，比照年初跨年活動期間敦促地方政府落實防疫，交通部也應提出計畫，解決基隆市在城市博覽會期間湧入人潮，必須防患未然才能賓主盡歡。（編輯：楊蘭軒）1110606