國民黨支持張善政選桃園 駁斥換政謠言

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（中央社記者王承中台北6日電）外傳國民黨主席朱立倫將「換政」，國民黨今天表示，桃園市長參選人張善政早已經過中常會正式提名，是代表國民黨參選桃園市長的最優秀人選，黨內將全力給予支持，呼籲外界停止以訛傳訛的謠言。

國民黨徵召張善政參選桃園市長，引發黨內議論，爭議至今未解。資深媒體人黃暐瀚表示，國民黨主席朱立倫訪美行程結束後，回台就有可能啟動「換政」，將有意參選者拉回初選。

對此，國民黨文傳會今天發布新聞稿表示，國民黨中常會已於5月18日正式通過徵召提名張善政參選年底桃園市長，絕無任何變化；張善政也已展開各項選舉行程，國民黨將全力協助張善政爭取勝選，打造新桃園。

國民黨指出，張善政是優秀的國家人才，能成為桃園市最好的市長。張善政早已經過中常會正式提名，是代表國民黨參選桃園市長的最優秀人選，黨內將全力給予支持，呼籲外界停止以訛傳訛的謠言。（編輯：蘇龍麒）1110606