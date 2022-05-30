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國民黨徵召徐志榮參選苗栗縣長 劉政鴻任總幹事
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啟動感恩之旅 呂玉玲：張善政要取得在地人支持

2022/5/30 18:39
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（中央社記者吳睿騏桃園30日電）先前爭取參選桃園市長的立委呂玉玲，在國民黨徵召張善政後，今天開始啟動感恩之旅，她表示，目前與張善政沒有聯繫、也未安排見面，對張善政而言，重要的是取得在地人支持。

立法委員呂玉玲的感恩之旅首站從平鎮區出發，她參加由平鎮區里長聯誼會會長莊訓城舉辦的聯誼活動，平鎮區46名里長幾乎全員出席，呂玉玲也向在場里長表示感謝，並表示，未來不管是里長或市議員選舉都會全力輔選。

呂玉玲在會後接受媒體聯訪，對於記者詢問是否與中國國民黨桃園市長參選人張善政見面及輔選，呂玉玲表示，目前與張善政沒有聯繫、也沒有安排見面，她說「我不重要，我只有一票」，重要的是取得在地人支持，至於是否輔選將由黨中央來處理。

呂玉玲會後發布新聞稿表示，過去這段時間，有很多好朋友幫忙鼓勵，尤其是桃園市的里長，不分黨派支持她參選桃園市長，「雖然因為黨中央的突然宣布，結束了這個美好的旅程」，對於里長的支持感恩在心，也藉由感恩之旅向里長表達感謝。

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呂玉玲說，她生在桃園、長在桃園，這次宣布參選提出的「家給人足」的理念，就是希望家家都能安居樂業，桃園能有更多建設、更好的發展，「可惜這美好的旅程突然被迫中止」，她也向在場里長致歉，並表示會堅守崗位，持續奮進。

平鎮區里長聯誼會會長、北興里里長莊訓城致詞表示，當呂玉玲願意承擔參選桃園市長，他非常支持。在國民黨宣布由張善政參選桃園市長時，他認為黨中央並沒有聽到地方的聲音，對呂玉玲未能獲得提名抱屈，希望呂玉玲未來能繼續為桃園、為平鎮打拚，給鄉親更好的建設與福祉。（編輯：李錫璋）1110530

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