張善政批民進黨太囂張 呼籲票別投綠白

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國民黨桃園市長參選人張善政（左2）31日上午前往國民黨楊梅區黨部，向地方人士進行拜會，桃園市議員周玉琴（右2）、立委張育美（右1）等人也都出席。（張善政團隊提供）中央社記者葉臻傳真 111年5月31日

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（中央社記者葉臻桃園31日電）中國國民黨桃園市長參選人張善政今天到楊梅區拜會時表示，民進黨這幾年實在太囂張，懇請大家支持他，也不要再去投台灣民眾黨的票，讓他的票數高，也讓民進黨知道該收斂一點。

張善政上午前往國民黨楊梅區黨部，向地方人士進行拜會，桃園市議員周玉琴、涂權吉、李家興，以及立法委員張育美等人皆有出席。

張善政致詞時表示，在半退休後又出來選舉，第1個理由是他忘不了在桃園12年的感情，雖然已經離開桃園10年，但是感情是不會淡的，桃園是他的家。

張善政說，第2個理由是因為民進黨這幾年實在太囂張，今年選舉如果他選上，希望能讓民進黨體認到「大家對你很不爽，你要注意，要收斂一點」。

張善政也說，除了投給他本人，也希望民眾不要再去投台灣民眾黨的票，懇請大家支持他、把他的票數拉高，不是只贏1票就好，而是要讓票數很漂亮，讓民進黨知道桃園鄉親對他們的跋扈很不爽，要收斂一點、尊重民眾意見。

張善政接受媒體聯訪時表示，桃園很大，要一步一腳印請益，把地方朋友的能量累積、團聚起來；媒體詢問，是否有與立委呂玉玲連絡上，張善政表示，現階段還在努力中。

媒體追問，呂玉玲昨天在感恩之旅受訪時說，她不重要、只有1票，張善政表示，呂玉玲太客氣、在她後面支持的鄉眾力量龐大，日後當然需要呂玉玲的支持。

媒體詢問，有關藝人郭彥均日前在臉書貼文「許多孩子走了」引議論，張善政表示，有一部電影名為「一個小孩子都不能少」，用這部電影的名稱來表達最貼切。（編輯：方沛清）1110531