談北市長選舉 林佳龍：防疫優先與討論市政並行不悖

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（中央社記者游凱翔台北6日電）民進黨因以防疫優先，尚未公布台北市長提名人選。無任所大使林佳龍今天出席醫師吳坤佶新書發表會時表示，距離選舉日僅剩不到半年，目前是防疫優先，民主選舉也要向前走，各黨推舉人才進而討論市政，兩者可以並行不悖。

台鐵太魯閣號事故造成重大傷亡，一張白袍醫師緊抱孩童的照片感動許多網友，這名醫師正是花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師吳坤佶。他在事發時不僅第一時間趕往現場協助救援，將驚嚇孩童抱在懷中安撫，更把白袍脫下替骨折傷患保暖。

事發之後，吳坤佶出版「等待微光：一位救難醫師的生命告白」一書，除記錄與還原太魯閣號事故時救援過程及現場情景，更分享他執業過程的點滴與故事；今天下午在台北國際書展的新書發表會上，前交通部長林佳龍、前內政部空勤總隊長井延淵、太魯閣號傷者等人出席。

林佳龍會前接受媒體訪問表示，此事故改變很多人的生活，他請辭交通部長後也持續關懷，看到吳坤佶這本書很感動、寫了序言。

林佳龍說，他發現政治除了是眾人之事，也需要傾聽與陪伴，更是社會療癒的過程；他要感謝吳坤佶的醫術與仁心，盼透過此書提升民眾對生命的體會。

媒體詢問，針對台北市長選舉，外傳民進黨將待疫情趨緩後於6月至8月間才會推出人選，遭解讀是幫助中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中從疫情泥沼脫身，以參選台北市長。

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林佳龍回應，沒有聽過延後推出人選的決定，目前距離選舉日僅剩不到半年，現在是防疫優先，但民主選舉也要逐漸向前走，特別是各政黨推舉優秀人才讓外界選賢與能，進而開始討論市政，兩者可以並行不悖。

林佳龍認為，台灣要走向正常生活，同時做好防疫，讓民主政治也能一步步向前走，他期待任何民主選舉都能著重公共政策的討論，不只是選人、選黨，也是選擇城市跟國家的願景與未來。（編輯：蘇志宗）1110606