羅智強宣布退選桃園市長：成全你的瀟灑冒險

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辭掉台北市議員的羅智強6日晚間在臉書表示，他決定退出桃園市長選舉。（中央社檔案照片）

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（中央社記者林克倫台北6日電）國民黨桃園市長人選，徵召前行政院長張善政參選而底定。辭掉台北市議員的羅智強今天晚間在臉書引用歌手劉若英「成全」歌詞說，「成全了你的瀟灑與冒險」，他決定退出桃園市長選舉，繼續行腳，為台灣人民祈福。

國民黨中央決定徵召張善政競選桃園市長，羅智強昨天表示，許多國民黨支持者對黨中央粗暴不公的提名作法無法認同，這將是張善政最致命的「正當性破口」；他建議張善政應補正程序正義，向黨中央要求辦理初選。

對此，張善政今天面對媒體詢問是否擔心羅智強退黨參選時僅表示祝福，並說羅智強還要繼續行腳桃園，希望他注意身體健康；國民黨台北市長參選人蔣萬安今天也呼籲，大家應團結一致，共同思索如何解決內部紛爭。

不過，羅智強晚間在臉書以「成全」為題發文指出，成全了你的瀟灑與冒險，成全了我的碧海藍天，一個人的成全，好過一群人的糾結。

他表示，決定退出桃園市長選舉，繼續行腳，為台灣人民祈福；明天，碧海藍天。（編輯：蘇龍麒）1110606