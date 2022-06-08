朱立倫拋沒共識的共識 藍委：現階段最好論述

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國民黨主席朱立倫訪美談及九二共識是「沒有共識的共識」，引起關注。國民黨立法院黨團總召曾銘宗（右）8日表示，這是現階段最好的論述；黨團首席副書記長李德維（左）指出，國民黨立場沒變。中央社記者范正祥攝 111年6月8日

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（中央社記者范正祥台北8日電）國民黨主席朱立倫訪美談及九二共識是「沒有共識的共識」，引起關注。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天表示，這是現階段最好的論述；黨團首席副書記長李德維指出，國民黨立場沒變。

曾銘宗在立法院受訪指出，九二共識在過去一段時間發揮非常重大的功能，尤其在馬政府時代對於穩定兩岸關係，促進兩岸文化、經濟交流，做出了重大貢獻。

他說，「九二共識」要不要維持，或擴大相關論述，大家可以一起來討論。

曾銘宗表示，對照現在執政的民進黨政府沒有提出好的論述和做為，兩岸關係急速惡化，國民黨藉著這次朱立倫訪美機會，說明好的論述，這是現階段最好的論述，希望兩岸關係和平穩定；希望民進黨陣營心胸放大，不要一味批評，歡迎提出更好論述，有助維持兩岸關係穩定，讓中華民國走出去，未來有更大的發展。

另外，李德維今天於立法院回應媒體詢問時指出，中華民國和中華人民共和國，統治的區域和範圍，本來就沒有共識，但又必須務實解決兩岸之間的問題，所以產生了所謂九二共識，就是在互相不否認的狀況之下，務實處理兩岸的事務。

李德維說，九二共識是過去國民黨執政、馬英九擔任總統時，可以穩定處理兩岸關係的基石。反觀，現在民進黨政府，沒有辦法提出可以處理好兩岸關係的論述。

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被問到朱立倫此行訪美談及九二共識並提到國民黨是與美國擁有緊密連結的親美政黨等語，李德維對此表示，其實沒有問題，但的確是有人帶風向，帶成是朱立倫否定國民黨過去對於九二共識的想法和立論，被曲解了，這部分講清楚就好。

李德維說，國民黨「親美、友日、和陸」的立場沒變，朱立倫此行訪美是要增進過去這幾年以來國民黨與美國之間互動較少的部分，到美國做客，做客之道說些客人該說的話，用不同的話語詮釋政策，只要立場抓穩了，倒是無可厚非。（編輯：蘇志宗）1110608