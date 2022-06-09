法參議員欽佩台灣韌性 成為區域穩定中流砥柱[影]

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法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛利歐（Joël Guerriau）（圖）9日接受總統蔡英文頒贈「大綬卿雲勳章」，圖為葛利歐在贈勳典禮後致詞。中央社記者王飛華攝 111年6月9日

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（中央社記者溫貴香台北9日電）法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛利歐今天表示，堅定承諾民主價值，以及自身的經濟與工業實力，使台灣成為亞洲表現最優異的國家之一，台灣多次證明是區域穩定的中流砥柱，耐力與韌性令人欽佩。

總統上午在總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮等人陪同下，接見法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛利歐（Joël Guerriau），並頒贈「大綬卿雲勳章」，表彰及感謝他對台法國會交流的卓著貢獻。

葛利歐致詞表示，很榮幸在馬克宏總統剛當選之際，訪團就來到台灣與蔡總統見面，並代表法國參議院議長、也代表參議院同仁感謝台灣這個美麗國家所給予的歡迎。

他說，這是第二次來到台灣，感到很親切，台灣也是他的第二故鄉，心中備感榮幸，他覺得有義務在任何地方、各種情況下挺身捍衛台灣。

葛利歐指出，台灣堪稱「楷模」，對民主價值的堅定承諾以及經濟與工業實力，使台灣成為亞洲表現最優異的國家之一，儘管持續受到孤立，但依然向世界敞開大門，日復一日為自己的存在而奮戰。

葛利歐說，「儘管某些大國意圖阻止你們（台灣）參與國際機構，但貴國依然與世界分享在醫療、工業、人道主義以及其他領域的許多專業知識」，彰顯出台灣厚實的能力，和治理者與公民足為楷模的勇氣。他強調，台灣已多次證明是區域穩定的中流砥柱，耐力與韌性令人欽佩。

葛利歐提到，3日參加台北書展線上討論會，他的一本著作受到關注，這本書以華語再版且刊入新的圖畫，插畫家將兩種文化合而為一，慶祝台法友誼；他表示，如果這本書有幸得到認同與成功，他願意將版權運用在對台灣有益的事業。

台北國際書展3日舉行「聚焦法國兒童文學與閱讀」座談會，邀請前文化部長鄭麗君與當時人在法國的葛利歐視訊對談；葛利歐除了法國參議員身分之外，本身也是兒少文學作家，作品「女巫費姬可怕的秘密」，中譯本已在台發行。

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葛利歐今天獲蔡總統頒贈「大綬卿雲勳章」，他感性地表示，這象徵著他已經被納入捍衛台灣的新群體中，他今後有責任證明自己必須無愧於這份殊榮。

葛利歐在贈勳儀式後向蔡總統保證，將協助台灣反抗壓迫者，對抗那些反對台灣自由的人，並展示台灣的才華。他強調，希望台灣永遠都是一顆明星，照亮嚮往更民主與和平的世界，「台灣萬歲、法國萬歲」。（編輯：郭無患）1110609

總統蔡英文（右）9日在總統府頒贈法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛利歐（Joël Guerriau）（左）「大綬卿雲勳章」，兩人合影留念。中央社記者王飛華攝 111年6月9日

總統蔡英文（右）9日在總統府頒贈法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛利歐（Joël Guerriau）（左）「大綬卿雲勳章」，感謝葛利歐為台法關係的努力與貢獻。中央社記者王飛華攝 111年6月9日

總統蔡英文（右）8日在總統府頒贈法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛利歐（Joël Guerriau）（中）「大綬卿雲勳章」，並親自為他掛上。中央社記者王飛華攝 111年6月9日