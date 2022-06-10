遭質疑績效 監委張菊芳：常態加班且敬業行使職權

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（中央社記者賴于榛台北10日電）國民黨團8日批評，部分監委彈劾案出席率低。被點名的監委張菊芳今天指出，就任後常態加班且敬業行使職權，也曾提案彈劾馬來西亞女大生遭殺害案的警政人員等相關案件，相關批評與事實嚴重不符。

國民黨立院黨團8日批評，部分監委在彈劾審查會的出席率低，甚至有監委提案數掛蛋，要求公布監委出席狀況。監察院隨即說明，監委未出席彈劾案審查會，多因執行其他公務，且提案彈劾僅為調查結果選項之一，並非判斷監委工作績效唯一依據。

張菊芳透過新聞稿澄清指出，向來兢兢業業行使各項監委職權，積極參與調查案件，盡力於每一環節，加班帶回案件繼續處理為常態，也致力保障人權，但近期批評者指摘與事實嚴重不符，因此鄭重澄清，以正視聽。

張菊芳說，擔任監委約1年10個月，提案彈劾案件包括長榮大學馬來西亞籍女大生遭殺害案的警政人員、前北港鎮長貪瀆案、與涉訟當事人翁茂鍾有不當接觸情事的羅姓前檢察官及曾姓前法官重大違失案等6案。

她表示，已公告的已結案件可受公評，進行中案件則向來秉持嚴謹態度，努力調查中。

其他已經結案案件，張菊芳說，包括透過非常上訴機制，就一撤銷緩刑的確定裁定，提出調查意見補充檢察總長所提起非常上訴案件的理由，經最高法院撤銷改判，成功翻案；也關注重大事故武界壩6號閘門異常開啟，以及重大交通事故等侵害民眾權益等事件。

教育案件部分，她表示也關注兼任教師、專案教師權益案，就未符法令政策目的、法制化不足等問題，要求行政院持續關注督導所屬，維護學生教育權及教師權益保障。

張菊芳指出，今年2月她提出網路性騷擾等數位性別暴力防治調查報告，要求行政院應速謀改進對策以維護民眾權益，會同相關機關審視相關法令，落實防治網路性騷擾等。

她說，她也代表監察院國家人權委員會，在兩公約第3次國家報告國際審查會議時，提出關於數位與網路性別暴力防治的相關報告。

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張菊芳表示，她不忘關注人權初衷，兼任人權委員，曾參與林水泉遭行政不法侵害人身自由案件，提出國家人權委員會第一份調查報告、參與國際人權公約審查、防制酷刑機制（NPM）試行計畫、憲法法庭法庭之友、人權教育、國際事務工作等事項。

另外，張菊芳說，她擔任國家人權委員會關於兒少人權的兒少安置機構及校園性侵議題系統性訪查研究計畫的督辦委員，至今內部工作會議已達10幾次、陸續進行諮詢、審議、討論等多場會議，盼能分析校園及機構性侵案件的系統性原因，提出具體可行的建議、改進及解決方法。（編輯：蘇志宗）1110610