參訪城市博覽會 賴清德：基隆從灰暗變成彩色

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（中央社記者溫貴香基隆11日電）副總統賴清德今天參訪基隆2022城市博覽會，他致詞表示，市政團隊「一塊錢當兩塊錢用」，讓這座城市被賦予新的生命，從灰暗變成彩色，看到了希望，非常了不起。

副總統賴清德上午在基隆市長林右昌、立委蔡適應陪同下參訪基隆「2022城市博覽會」。賴清德表示，基隆原是一座相當具有特色的城市，它的地位像是荷蘭阿姆斯特丹或日本橫濱、長崎，都是海港城市，來基隆旅遊，可以在大街小巷之間，領略文化以及山海丘陵之美，品嚐美食。

副總統說，過去多年來，基隆因為缺人、缺錢，更嚴重的是欠缺治理，由一座非常有特色的城市，變得較為灰暗、老舊，也失去信心。

他肯定林右昌接任基隆市長後，這幾年來率領市府團隊，勵精圖治，在議會、立委協助下，展現了這些成果。從參觀過程中，清楚看到這座城市已經由老舊到被賦予新的生命，也從灰暗變成彩色，看到了希望，讓這座城市的居民感到光榮，非常了不起。

副總統提到，2022城市博覽會以整個基隆市作為範圍，包含了裝置藝術、表演藝術、展覽及各種活動，以藝術設計與人文穿透，全體市民也總動員。博覽會不僅是林右昌任內8年的成績單，也為未來百年的基隆市奠定更好的基礎。

副總統說，身為大基隆的一分子，對於林右昌率領團隊呈現這麼好的成果，他非常感動，也感謝市政團隊「一塊錢當兩塊錢使用」，讓每一分錢都發揮非常好的效果。

最後，副總統表示，對於基隆市的未來，他也寄予厚望，希望繼任者能在林右昌及過去市長所累積的基礎上，有非常好的市政藍圖，讓城市持續進步。（編輯：黃瑞弘）1110611