陳菊巡察北海岸風景區 關注無障礙環境推動

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（中央社記者陳俊華台北13日電）監察院長陳菊與監委葉宜津等人今天巡察北海岸及觀音山國家風景區，關注通用設計及無障礙環境推動；葉宜津說，為促進疫後觀光發展，盼開拓多元市場、輔導產業轉型，強化台灣觀光競爭力。

監察院透過新聞稿指出，監察院長陳菊今天與交通及採購委員會召集人葉宜津偕同監察委員等10人，以「平權」及「友善」為主軸，巡察北海岸及觀音山國家風景區通用設計及無障礙環境推動情形，以及北海岸國際魅力景區建設及觀光發展規劃。

監察院表示，在交通部次長陳彥伯、觀光局長張錫聰、北觀國家風景區管理處長陳美秀陪同下，巡察野柳地質公園整體環境營造執行情形，與和平島公園通用設計及無障礙環境推動情形，並檢討國內是否建構符合高齡者、身心障礙者需求的遊憩環境。

會中，監委分別就北海岸廊帶及在地特色的串聯、疫後觀光發展策略、紓困、振興及相關人才培訓，以及環境承載量、提升觀光行銷影片品質、自然地景與文化內涵結合、無障礙推動、景區無障礙設施標示、國際經驗交流與傳承、改善入口意象等議題提問。

陳彥伯、張錫聰及陳美秀除一一回覆，並表示將持續在交通運輸、遊憩環境、旅宿產業等，加強改善無障礙環境、強化無障礙標示。因應疫情衝擊觀光旅遊產業，將以「穩固國民旅遊體質、促進產業疫後轉型」為優先，滾動檢討並適時調整國旅及國際市場布局及行銷策略。

陳彥伯也說，除協助觀光產業度過難關，未來將導入創新的概念與思維，提升整體環境與服務品質，朝向「設施減量」、「環境優先」、「國際水準」、「便利旅客」，持續優化遊憩場域，穩固觀光發展體質。

葉宜津表示，因應台灣邁向高齡社會與平權社會發展，近來政府落實人本交通服務，打造弱勢族群友善環境，陸續推動國家風景區的通用設計環境，提升觀光服務品質，分別從「通行便利」、「空間使用」及「資訊利用」等進行無障礙規劃面向。

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葉宜津指出，除改善風景區的通路、升降設備、廁所盥洗室、停車空間等設施外，並提供不同感官的導覽解說資訊，都有助於高齡者與身心障礙者友善、平等、安全地使用無障礙交通建設環境。

葉宜津說，受疫情影響，觀光產業面臨前所未有的衝擊與轉型課題，為促進疫後觀光產業發展，期許觀光局透過開拓多元市場、活絡國旅、輔導產業轉型、發展智慧觀光及推廣體驗觀光等策略，持續厚植國民旅遊基礎及開拓國際市場，強化台灣觀光競爭力。（編輯：林克倫）1110613