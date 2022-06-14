總統出席人類學家胡台麗追思會 頒褒揚令表彰貢獻

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北14日電）台灣重要人類學家胡台麗5月辭世，享壽72歲。總統蔡英文今天出席中研院民族學研究所前所長胡台麗追思紀念會，親頒褒揚令，表彰胡台麗對台灣文化保存及推廣的卓越貢獻。

總統蔡英文下午出席中央研究院民族學研究所前所長胡台麗追思紀念會，總統在追思紀念會中，首先頒發褒揚令，由胡台麗的兒子李赫代表接受；隨後在李赫陪同下至悼念區獻花，並向家屬慰問致意。

包括總統府資政孫大川、原民會主任委員夷將．拔路兒Icyang．Parod、中研院長廖俊智、立委黃國書、鄭天財、伍麗華、文化部次長蕭宗煌、中研院民族所所長張珣等人也出席。

總統褒揚令肯定胡台麗，綜其生平，盡瘁台灣文化保存復振，標揚國家多元族群融合，前緒遐舉，秉操丹衷；茂績盛業，楷範名垂。遽聞溘然凋隕，悼惜良殷，應予明令褒揚，用示政府篤念馨賢之至意。

此外，總統離開前，媒體喊話為何選副參謀總長執行官梅家樹當海軍司令及雙北是否提名中央疫情指揮官陳時中跟立委羅致政。但總統並未回應。（編輯：林興盟）1110614

總統蔡英文（前中）14日下午前往華山1914文化創意產業園區，出席中央研究院民族學研究所前所長胡台麗追思紀念會。中央社記者鄭傑文攝 111年6月14日