台灣人看世足恐列中國人 卡達官員：可能另作安排

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（中央社杜哈14日綜合外電報導）卡達世界盃足球賽主辦單位高層人員今天表示，同時作為卡達入境簽證及世足賽入場身分識別證的Hayya Card，可能將台灣球迷列為來自中國，但主辦單位可能另作安排解決此問題。

路透社報導，卡達世界盃官員一再表示，世足賽期間歡迎各國人士到訪。所有門票持有者都必須申請Hayya Card，此卡除用於識別世足球迷身分，也可作為他們的卡達入境簽證。

但在申請Hayya Card的下拉式選單中並未列出台灣，甚至沒有「中華台北」選項，聯絡資訊也無法輸入台灣國際電話冠碼+886。

台灣外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安表示，外交部已注意到卡達世界盃足球賽台灣觀眾申請入境簽證國籍欄位可能的問題。

歐江安指出，已於昨日立即通知轄管卡達地區的駐沙烏地阿拉伯代表處協助接洽相關單位進行瞭解與溝通，目前尚待相關單位回覆。

根據路透社，卡達世界盃主辦單位Hayya card專案負責人庫瓦里（Saeed Al-Kuwari）告訴記者，他「相信」卡片系統可能將台灣護照持有者的國籍列為「中國」。

他隨後說，「或者我們將為他們提供特殊安排」，但未說明細節。他指稱，台灣護照持有者應將護照文件副本上傳至系統，不用從下拉式選單選擇國籍。

他還說，主辦單位已編制光學字元辨識系統，以取得需要的正確資料。他表示：「因此，無論什麼國籍，系統都會說可以。國籍將獲得批准，申請人將基於這項資訊進入本國。」（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110614