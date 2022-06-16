一生倡導台灣獨立 吳澧培英文版回憶錄在美出版

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前總統府資政吳澧培12日在洛杉磯出席新書發表會，宣布在美出版回憶錄「兩個國家：我的台美人移民故事」（Two Countries: My Taiwanese American Immigrant Story）。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年6月16日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯15日專電）88歲的前總統府資政吳澧培近日在美國出版回憶錄，書中傳達他支持台灣獨立的立場。他受訪說，台獨這條路需要長期計畫，爭取更多人認同，國名叫「台灣」才有前途。

吳澧培的英文版回憶錄「兩個國家：我的台美人移民故事」（Two Countries: My Taiwanese American Immigrant Story）5月下旬在美國出版，本月12日在洛杉磯郊區一家飯店舉行簽書會，上百人到場。

正在訪美的僑務委員會副委員長徐佳青、駐洛杉磯辦事處長黃敏境出席簽書會。

徐佳青接受中央社訪問表示，吳澧培出身彰化偏鄉，年輕時到都會求學，之後移民美國，在金融界闖出一片天，把在美國的成就回頭貢獻台灣，很多人深受感動。

徐佳青期待，吳澧培的英文版回憶錄出版後，讓美國主流社會更多人認識台美人的奮鬥；她也打算為美國各地僑校添購這本書，讓下一代的台美人瞭解前輩的努力。

以小說「內景唐人街」（Interior Chinatown）獲得2020年美國國家書卷獎的台裔作家游朝凱（Charles Yu）以視訊致詞，稱吳澧培對台美人（台裔美國人）的身分認同打造具有重要的地位。

游朝凱說：「我的父親最近跟我解釋，如果沒有吳澧培的努力、前瞻視野和領導，大概就沒有我們的身分認同，我們稱自己是台美人（Taiwanese American），兼具兩者就好像橋梁的角色，連結了台灣與美國。」

吳澧培在2015年出版中文回憶錄，這次英文版經過改寫重編，知名台美作家廖倫璇（Lyn Liao）擔任編輯。遠從紐約而來的廖倫璇表示，參與這本書的編輯讓她重新認識台灣。

廖倫璇說：「市面上沒有太多關於台灣的書，我們需要告訴大家我們是誰，特別是在這個仇恨亞裔的氣氛下，我認為這本書的出版非常重要，不只是讓台美人知道自己的歷史，認識吳澧培對台灣獨立運動的付出，同時爭取更多美國人的支持。」

吳澧培表示，希望這本書在台美人一代一代傳下去。他說第一代移民跟台灣的連結就像一條臍帶，第二代、第三代連結較淺，但身上仍有DNA，這本書希望教導台美人在美國發光，有所成就還能幫助母國。

吳澧培致詞說，他最驕傲的是波士頓市長吳弭（Michelle Wu）就任的時候，提到自己台美人身分，曾經是「台美公民協會」（TACL）一員。

台美公民協會是吳澧培在1985年創立的非營利組織，每年送年輕人到國會實習。吳澧培說：「就算我一輩子白做工，但只要台美公民協會能出一個波士頓市長，我就甘願了。」

吳澧培向來自稱推動台灣獨立是他一生的事業，受訪時談到他對台灣局勢的看法。他說：「如果名字叫中華民國，永遠不可能成為一個正常國家。」

吳澧培主張，不可能期待美國放棄承認中華人民共和國，轉而承認中華民國。他認為，中華民國是一個沒有辦法在國際上被認定的政府，台灣的領導人物尤其是政府要有長期的計畫，讓更多人能夠認同，國名叫做台灣才有前途。

吳澧培坦言，更改國號「不是一朝一夕能夠改變」，需要一步一步慢慢規劃。他提到，自己曾跟總統蔡英文建議，國名可以暫時保留中華民國，但對外在國際上一律以台灣為商標，除了必要政府公文之外，都用台灣作為代表商標。

面對中國的武力威脅，吳澧培表示：「中國是一個非常務實的國家。如果中國有能耐的話，今天就打來了。」他認為中國「拳頭還不夠硬」，目前還沒有實力能不顧日本或美國的反對打台灣，「今天還不是那一天」。

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吳澧培說，台灣必須要廣結善緣，在國際上尋求各方面的支持，「我們自己要強，比如在科技方面」，因為天下沒有白吃的午餐，「我們不能指望別的國家不顧自己的利益，都會來幫我們」。

對於用台灣做商標的建議，吳澧培坦言，向蔡總統提議，「不過她沒有聽就是了」。至於被問到對蔡總統就任至今的評價，吳澧培婉拒評論，只說：「你知道嘛，她對我有點意見。所以我不太想多講她的事。她既然已經當選了，我祝福她，希望她好好做。」（編輯：郭中翰）1110616